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Hindi Newsदेशइधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज

इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज

Mamata Banerjee: जब सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम के तौर पर शपथ ले रहे थे तो उसी दौरान ममता बनर्जी ने गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को लेकर एक भावुक मैसेज लिखा. साथ ही साथ कहा कि उन्होंने हमें सिखाया है बंटवारा सच नहीं है, एकता सच है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 09, 2026, 02:07 PM IST
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इधर सुवेंदु ले रहे थे शपथ, उधर ममता ने सोशल मीडिया पर लिख दिया भावुक मैसेज

West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony: आज पश्चिम बंगाल के नए सीएम के तौर पर सुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली, पश्चिम बंगाल और देश के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भाजपा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की रचना करने वाले रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती मना रही है. शपथ से पहले पीएम ने  श्रद्धापूर्वक नमन किया, शपथ ग्रहण के दौरान जब सुवेंदु अधिकारी शपथ ले रहे थे तब ही ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर गुरु रवींद्रनाथ टैगोर को लेकर एक भावुक मैसेज लिखा.

मार्गदर्शन करता है रोशनी का काम

चुनाव परिणाम के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर लिखा कि बैशाख की पच्चीस तारीख के इस पवित्र दिन पर, मैं दुनिया भर में मशहूर महान विचारक और कवि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के चरणों में अपना अनंत प्रणाम करती हूं, रवींद्र जयंती हमारे लिए बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत के नए जन्म का एक बड़ा त्योहार है. उनके जीवन का गहरा दर्शन हमारी रोजाना की यात्रा के लिए हमेशा मार्गदर्शन करने वाली रोशनी का काम करता है.

बंटवारा सच नहीं है

आगे लिखा कि उन्होंने हमें सिखाया है बंटवारा सच नहीं है, एकता सच है, आक्रामक राष्ट्रवाद के जोश से ऊपर उठकर, उन्होंने पूरी दुनिया को सभी मानव सभ्यता के लिए एकता का महान मंत्र दिया है. हे मेरे दिल, इस पवित्र तीर्थस्थल पर धीरे-धीरे जाग, भारत की इस महान आत्मा के सागर-तट पर. इसके अलावा लिखा कि इस दुनिया भर में मशहूर कवि के हमेशा रहने वाले आदर्श, उनकी दूरगामी सोच, जागी हुई चेतना दुनिया भर के लोगों के मन में और भी तेजी से चमकें.

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एक्स का बदला बायो

ममता बनर्जी ने इसके साथ-साथ एक्स का बायो भी बदल दिया, बायो से सीएम हटाकर उन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर चेयरपर्सन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री (15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा) लिखा. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके अलावा दिलीप घोष, अग्निमिश्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशिथ प्रमाणिक और क्षुदीराम टुडू ने भी मंत्री पद की शपथ ली.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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