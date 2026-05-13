पहले दिन विधानसभा के गेट पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की एक तस्वीर याद आई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए आज बंगाल विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साष्टांग प्रणाम किया. लगातार तीन बार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बा जीतकर सांसद के रूप में संसद भवन पहुंचे थे तब 20 मई 2014 को मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर सिर झुकाया था. लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर मत्था टेकते हुए उन्होंने अपना सम्मान जाहिर किया था. आज जब सुवेंदु की तस्वीर आई तो लोगों को 2014 याद आ गया.

सफेद कुर्ता, पायजामा पहने सुवेंदु जब रेड कॉर्पेट से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने वाले थे, उससे पहले उन्होंने चप्पल उतारकर सीढ़ियों पर मत्था टेके. इसके बाद चप्पल पहने और विधानसभा में प्रवेश किया. ऐसा कर उन्होंने सदन और लोकतंत्र के प्रति अपना विशेष सम्मान जाहिर किया.

#WATCH | Kolkata | West Bengal CM Suvendu Adhikari bows down on the steps of the Legislative Assembly as a sign of respect, before entering the House pic.twitter.com/6sNqDZcTPT Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) May 13, 2026

सुवेंदु की तस्वीर देख लोग बोले- सनातनी संस्कार

हां, सोशल मीडिया पर सुवेंदु का यह वीडियो वायरल है. एक यूजर ने लिखा कि यह होता है सनातनी संस्कार. 'बंगाल टाइगर' सुवेंदु (शुभेंदु) अधिकारी विधानसभा में घुसने से पहले सीढ़ियों पर घुटने के बल सर झुका कर नमन किए. उसके बाद अंदर गए. पश्चिम बंगाल बदल रहा है. सनातनी हिंदुओं का नया इतिहास लिखा जाएगा.

पीएम मोदी की वो तस्वीर फिर चर्चा में आई

वैसे, तो प्रधानमंत्री कई बार अयोध्या राम मंदिर और कई जगहों पर साष्टांग प्रणाम कर चुके हैं लेकिन पहली बार देश ने तब वह दृश्य देखा था, जब वह संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे. मीडिया के कैमरे तस्वीरें ले रहे थे और पीएम ने मत्था टेका. बाद में पीएम ने कहा भी था कि मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था. लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले उन्होंने न सिर्फ सिर झुकाया बल्कि माथा टेककर लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया.

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