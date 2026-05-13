Advertisement
trendingNow13215394
Hindi Newsदेशपहले दिन विधानसभा के गेट पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की एक तस्वीर याद आई

पहले दिन विधानसभा के गेट पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की एक तस्वीर याद आई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए आज पश्चिम बंगाल विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साष्टांग प्रणाम किया. वह तस्वीर देख 2014 का एक दिन याद आ गया.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 13, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले दिन विधानसभा के गेट पर सीएम सुवेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की एक तस्वीर याद आई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शेकदम पर चलते हुए आज बंगाल विधानसभा के गेट पर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने साष्टांग प्रणाम किया. लगातार तीन बार से देश के प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बा जीतकर सांसद के रूप में संसद भवन पहुंचे थे तब 20 मई 2014 को मुख्य द्वार की सीढ़ियों पर सिर झुकाया था. लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर मत्था टेकते हुए उन्होंने अपना सम्मान जाहिर किया था. आज जब सुवेंदु की तस्वीर आई तो लोगों को 2014 याद आ गया. 

सफेद कुर्ता, पायजामा पहने सुवेंदु जब रेड कॉर्पेट से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने वाले थे, उससे पहले उन्होंने चप्पल उतारकर सीढ़ियों पर मत्था टेके. इसके बाद चप्पल पहने और विधानसभा में प्रवेश किया. ऐसा कर उन्होंने सदन और लोकतंत्र के प्रति अपना विशेष सम्मान जाहिर किया. 

सुवेंदु की तस्वीर देख लोग बोले- सनातनी संस्कार

हां, सोशल मीडिया पर सुवेंदु का यह वीडियो वायरल है. एक यूजर ने लिखा कि यह होता है सनातनी संस्कार. 'बंगाल टाइगर' सुवेंदु (शुभेंदु) अधिकारी विधानसभा में घुसने से पहले सीढ़ियों पर घुटने के बल सर झुका कर नमन किए. उसके बाद अंदर गए. पश्चिम बंगाल बदल रहा है. सनातनी हिंदुओं का नया इतिहास लिखा जाएगा.

पीएम मोदी की वो तस्वीर फिर चर्चा में आई

fallback

वैसे, तो प्रधानमंत्री कई बार अयोध्या राम मंदिर और कई जगहों पर साष्टांग प्रणाम कर चुके हैं लेकिन पहली बार देश ने तब वह दृश्य देखा था, जब वह संसद की सीढ़ियां चढ़ रहे थे. मीडिया के कैमरे तस्वीरें ले रहे थे और पीएम ने मत्था टेका. बाद में पीएम ने कहा भी था कि मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था. लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले उन्होंने न सिर्फ सिर झुकाया बल्कि माथा टेककर लोकतंत्र के मंदिर को नमन किया. 

खबर अपडेट हो रही है...

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
Vijay Floor Test
फ्लोर टेस्ट में पास हुए विजय, TVK को मिला 144 विधायकों का समर्थन
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
sonia gandhi
सोनिया गांधी को अचानक क्या हुआ? सुबह 6 बजे ले जाना पड़ा मेदांता अस्पताल
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
West Bengal news
पहले दिन विधानसभा के गेट पर CM सुवेंदु ने ऐसा क्या किया? पीएम मोदी की तस्वीर याद आई
NEET 2026: नई, मजबूत और तकनीक से लैस बनाई जाए संस्था...FAIMA ने खटखटाया SC का दरवाजा
NEET 2026
NEET 2026: नई, मजबूत और तकनीक से लैस बनाई जाए संस्था...FAIMA ने खटखटाया SC का दरवाजा
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
Malegaon
मालेगांव में सबसे बड़ा 'लैंड जिहाद', अवैध मस्जिद, दरगाह और बूचड़खाने... SIT गठित
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
All India Weather update
47-48 डिग्री तापमान के लिए तैयार रहिए! सिंध-बलूचिस्तान से आ रही हवाएं संकट बढ़ाएंगी
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
PM Modi appeal
'पेट्रोल जिहाद' करके दिखाओ...पीएम मोदी की अपील का विरोध, घोड़े पर सवार हुए MLA
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
UP Crime news
एक ही डेडबॉडी पर भिड़े हिन्दू-मुस्लिम परिवार, आखिर कौन है इसका असली वारिस?
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
plane crash
बारामती में फिर हादसा! ट्रेनिंग प्लेन हुआ क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?
prateek yadav
प्रतीक यादव की मौत पर सस्‍पेंस, क्‍या साथ हुई थी कोई अनहोनी?