ममता को शिकस्त देने के बाद सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब उनके गढ़ में एक्शन की तैयारी

Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी डायमंड हार्बर के दौरे पर जाएंगे, जहां वह प्रशासनिक बैठक कर कई बड़े फैसले ले सकते हैं. बता दें कि ये जगह TMC नेता अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है.
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West Bengal News: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी शनिवार ( 16 मई 2026) को डायमंड हार्बर के दौरे पर रहने वाले हैं. बता दें कि ये जगह TMC के बड़े नेताओं में से एक अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है. सीएम यहां पर प्रशासनिक और पार्टी से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि सीएम डायमंड हार्बर में प्रशासनिक बैठक कर कई बड़े फैसले ले सकते हैं. आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में इस क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी के पसंदीदा अधिकारियों की पोस्टिंग की गई थी.
सुवेंदु अधिकारी इसी क्षेत्र में आने वाले फाल्टा विधानसभा में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे. इस क्षेत्र में 21 मई 2026 को दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है. वह 19 मई 2026 को भी दोबारा फाल्टा जाएंगे और वहां एक रोड शो करेंगे. बीते दिनों उन्होंने यहां चुनाव को लेकर बड़ी बैठक भी की थी. बता दें कि फाल्टा विधानसभा में दूसरे चरण को वोटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन बाद में ECI ने यहां उन वोटों को रद्द कर दिया और ऐलान किया कि 21 मई 2026 को यहां दोबारा वोटिंग होगी. यहां 24 मई 2026 को वोटों की गिनती होगी.
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बता दें कि इससे पहले बीते दिनों बंगाल सरकार ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला किया था. अब उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा के साथ ही विशेष पायलट कार भी नहीं मिलेगी. बता दें कि TMC सांसद बीते 10 सालों से जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर चल रहे थे. राज्य में नई सरकार के आते ही उनकी सुरक्षा में कटौती हो गई. इसको लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि अगर किसी नेता को वास्तविक सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है तो उसे बेवजह सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी.
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भ्रष्ट TMC नेताओं के खिलाफ लिए जा रहे एक्शन में बीते दिनों पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले में TMC के विधायक दिलीप मंडल के 2 आवासों पर तलाशी अभियान चलाया. विधायक के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने और उनके खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई. इसको लेकर पुलिस आज सुबह विधायक के आवास पर पहुंची और तलाशी शुरू की.
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