/बंगाल में लागू हुआ UCC तो क्या होगा? शादी से लेकर जमीन-जायदाद तक... आपके परिवार पर क्या पड़ेगा असर

पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार सोमवार (29 जून) को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) से जुड़े प्रस्तावित विधेयक को लेकर है. अगर यह विधेयक सदन में पेश होता है तो राज्य की राजनीति में एक नई वैचारिक बहस शुरू हो सकती है. आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं सुवेंदु सरकार के इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में क्या-क्या असर पड़ने वाला है?
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. सबसे बड़ी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि यदि यह कानून लागू होता है, तो क्या विवाह से जुड़े नियम सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे? साथ ही यह भी चर्चा है कि क्या तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में अभी तक लागू अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लागू होगी. इसी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी बहस तेज हो गई है. कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे संबंधों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा या नहीं.
यदि किसी राज्य में UCC लागू किया जाता है, तो विवाह से जुड़े कुछ नियम सभी समुदायों के लिए समान बनाए जा सकते हैं. इसमें विवाह की न्यूनतम आयु, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण और वैवाहिक अधिकारों से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो इससे विवाह संबंधी प्रक्रियाओं में एकरूपता आ सकती है. हालांकि अंतिम नियम उस कानून के प्रावधानों पर निर्भर करेंगे, जो सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा.
वर्तमान में विभिन्न समुदायों के लिए तलाक से जुड़े अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं. UCC लागू होने की स्थिति में तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ते के नियम सभी नागरिकों के लिए समान हो सकते हैं. कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इससे महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में एक समान व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा सकती है. हालांकि इस संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को देखना जरूरी होगा.
उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे के नियम भी अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के तहत संचालित होते हैं. UCC लागू होने की स्थिति में संपत्ति के अधिकारों और उत्तराधिकार के लिए समान नियम बनाए जा सकते हैं. इसके समर्थकों का कहना है कि इससे कानूनी प्रक्रिया सरल हो सकती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे धार्मिक परंपराओं और व्यक्तिगत कानूनों पर असर पड़ सकता है.
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रस्तावित प्रावधानों में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम सबसे अधिक चर्चा में हैं. प्रस्ताव के मुताबिक, यदि दो वयस्क लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रहने का फैसला करते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी तय प्राधिकरण के पास दर्ज करानी पड़ सकती है. इतना ही नहीं, यदि यह रिश्ता खत्म होता है, तब भी उसके समापन का पंजीकरण कराना अनिवार्य किए जाने का प्रावधान प्रस्तावित है. इन नियमों के पीछे सरकार का तर्क है कि लिव-इन संबंधों का आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार होने से दोनों पक्षों की कानूनी जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी और किसी विवाद की स्थिति में अधिकारों की रक्षा करना आसान होगा.
यदि UCC लागू होता है, तो सबसे बड़ा प्रभाव उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े नियमों पर पड़ सकता है. अलग-अलग धर्मों के लिए मौजूद अलग कानूनी प्रावधानों की जगह एक समान नियम लागू किए जा सकते हैं.
संभावित तौर पर:
बेटा और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिल सकते हैं.
उत्तराधिकार के लिए एक समान प्रक्रिया लागू हो सकती है.
वसीयत और संपत्ति के बंटवारे के नियम एक जैसे बनाए जा सकते हैं.
परिवार के सदस्यों के कानूनी अधिकारों को एक समान ढांचे में परिभाषित किया जा सकता है.
हालांकि अंतिम स्वरूप इस बात पर निर्भर करेगा कि कानून में क्या प्रावधान किए जाते हैं.
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े नियमों को सभी नागरिकों के लिए एक समान बनाना है. वर्तमान में इन मामलों में विभिन्न धार्मिक समुदायों के अलग-अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं. UCC के समर्थकों का तर्क है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी. वहीं, इसके आलोचक धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं के संरक्षण से जुड़े सवाल उठाते रहे हैं.