बंगाल में जीती भाजपा, तो टीएमसी के कब्जे से 'आजाद' हुआ कांग्रेस का दफ्तर

Karimpur Congress: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है. भाजपा की इस जीत ने टीएमसी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, एक तरफ टीएमसी की हार पर जहां राहुल गांधी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करीमपुर में कांग्रेस ने अपना पार्टी ऑफिस आजाद कराया है. इस ऑफिस पर टीएमसी ने सालों से कब्जा कर रखा था. इसका वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TMC ने इतने सालों तक इस दफ्तर पर गैर-कानूनी और जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था. सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए, एक ने लिखा कि राहुल गांधी ने कहा था “अगर ममता जी ने साफ-सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो BJP के लिए रास्ता नहीं खुलता”. एक अन्य ने चुटकी लेते हुए लिखा कि कांग्रेस इसके लिए धन्यवाद किसे देगी?

TMC की हार पर राहुल गांधी ने कही थी ये बात

कांग्रेस में कुछ लोग और दूसरे लोग TMC की हार पर खुश हो रहे हैं. उन्हें यह साफ-साफ समझने की जरूरत है, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के BJP के मिशन में एक बड़ा कदम है. छोटी-मोटी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

टीएमसी के हार पर बोले संजय राउत

उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि यह ममता दीदी का बहुत बड़ा गुनाह है कि उन्होंने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी. अगर ममता दीदी ने राहुल गांधी के साथ बैठकर इस मामले पर बात की होती, तो नतीजे अलग होते. राहुल गांधी ने जो कहा वह सच हो गया है, वह एक दूर की सोचने वाले नेता हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव चुराए गए हैं.

ये भी पढ़ें: बंगाल में भाजपा सरकार की पूरी लिस्ट आई सामने! सुवेंदु, दिलीप से लेकर अग्निमित्रा के नाम