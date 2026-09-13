/बंगाल में अवैध मदरसों पर बड़ा प्रहार: 252 को तत्काल ताला लगाने का आदेश, लिस्ट में 2300 से ज्यादा नाम

पश्चिम बंगाल में बिना सरकारी मदद चल रहे मदरसों पर सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के बाद 252 मदरसों को तुरंत बंद करने का नोटिस जारी किया है. करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है. विभाग के प्रभारी मंत्री क्षुदिराम टुडू के मुताबिक, जिन 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस दिया गया है, वहां बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस पाने वाले करीब 100 मदरसों को अपना पक्ष रखना होगा. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. सरकार का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी दूसरे स्कूलों के छात्रों की तरह आधुनिक शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए.
बंद किए जाने वाले मदरसों में मालदा सबसे आगे है. यहां करीब 44 से 45 मदरसों को नोटिस दिया गया है. उत्तरी दिनाजपुर में 37 मदरसों पर कार्रवाई की गई है, जबकि दक्षिण 24 परगना में करीब 32 मदरसों को बंद करने का नोटिस मिला है.
विभाग के प्रभारी मंत्री क्षुदिराम टुडू ने बताया कि जिन 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस दिया गया है, उनमें बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं. निरीक्षण के दौरान इन संस्थानों की स्थिति सामने आने के बाद विभाग ने कार्रवाई का फैसला लिया.
इसी बीच दुर्गा पूजा के दौरान खान-पान को लेकर भी बयान सामने आया है. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि दुर्गा पूजा और दूसरे मौकों पर बंगाली अपनी पसंद का खाना खाने के लिए स्वतंत्र हैं. उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मांसाहारी भोजन के खिलाफ हालिया टिप्पणी को उनकी निजी राय बताया.
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग धर्मों के धार्मिक नेता अपनी मान्यताओं का प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं. लेकिन किसी मान्यता को मानना है या नहीं, इसका फैसला करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है.