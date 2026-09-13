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बंगाल में अवैध मदरसों पर बड़ा प्रहार: 252 को तत्काल ताला लगाने का आदेश, लिस्ट में 2300 से ज्यादा नाम

पश्चिम बंगाल में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों पर प्रशासन का सख्त एक्शन. 252 अवैध मदरसों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जबकि जांच सूची में 2300 से अधिक मदरसों के नाम शामिल हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Written ByRavindra Singh
Published: Sep 13, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:52 PM IST
बंगाल में अवैध मदरसों पर बड़ा प्रहार: 252 को तत्काल ताला लगाने का आदेश, लिस्ट में 2300 से ज्यादा नाम
Image Credit: File Photo (पश्चिम बंगाल के अवैध मदरसों पर सुवेंदु सरकार का चाबुक)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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