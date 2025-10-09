2-3 दिन बाद सीएम ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' भाजपा नेता का TMC पर वार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जारी आपदा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हमला बोला है. उनका आरोप है कि TMC नेता आपदा के समय क्षेत्र में नहीं पहुंचे, जबकि भाजपा के विधायक और सांसद राहत कार्यों में जुटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2-3 दिन बाद इलाके का दौरा किया. साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों की ओर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर किए गए हमले का भी जिक्र किया.

TMC पर लगाया आरोप

दिलीप घोष ने कहा,' लोगों को राहत और सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सीएम ने आपदा के 2-3 दिन बाद क्षेत्र का दौरा किया. उनसे पहले हमारे विधायकों और सांसदों ने वहां का दौरा किया. हमारे आदिवासी सांसद बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित आदिवासियों से मिलने गए, लेकिन उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया, जो वहां TMC के संरक्षण में बैठे हैं. हमारे सांसदों पर हमला किया गया क्योंकि TMC नहीं चाहती कि उनका पर्दाफाश हो.'

किरेन रिजिजू ने किया दौरा

इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने इलाके का जायजा लेकर आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत भी की. केंद्रीय मंत्री ने कहा,'अब तक हमने जो देखा है और रिपोर्टों के मुताबिक दार्जिलिंग में बारिश का प्रभाव बहुत बड़ा है. जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को अपने राहत उपायों को और तेज करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री आपदा पीड़ितों से मिलने सिलीगुड़ी आए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार आपदा की मैपिंग करे. आपदा से प्रभावित लोगों, जिन्होंने अपनी आजीविका और घर खो दिए हैं उन्हें राहत प्रदान की जानी चाहिए और उनका पुनर्वास किया जाना चाहिए. यह एक चुनौती होगी.'

पश्चिम बंगाल में बाढ़ से बुरे हालात

बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में शनिवार 3 अक्टूबर 2025 की रात और रविवार 4 अक्टूबर 2025 की सुबह लगातार भारी बारिश के चलते कम से कम 18 लोगों के मारे जाने की खबर है. इसकी पुष्टि जिलाधिकारी की ओर से सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को की गई. अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन नगरी मिरिक में 5 अक्टूबर 2025 तक भारी बारिश के चलते 11 लोगों की मौत हो गई. वहीं जोरेबंगला में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि सुखिया पोखरी में 2 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा दार्जिलिंग सदर में भी भारी बारिश के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है.

