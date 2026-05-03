डायमंड हार्बर या पश्चिम बंगाल का ‘ल्यारी’? अभिषेक बनर्जी के गढ़ में भारी घमासान

डायमंड हार्बर को लेकर बीजेपी ने टीएमसी को जबर्दस्त तरीके से घेरा है. यहां हुई चुनावी हिंसा और EVM पर टेप चिपकाने जैसे मामले सामने आने के बाद 2 मई को दोबारा मतदान भी हो चुका है.
Trending Photos
Diamond Harbour seat: डायमंड हार्बर को लेकर बीजेपी ने टीएमसी को जबर्दस्त तरीके से घेरा है. यहां हुई चुनावी हिंसा और EVM पर टेप चिपकाने जैसे मामले सामने आने के बाद 2 मई को दोबारा मतदान भी हो चुका है. लेकिन सियासी घमासान थमता नहीं दिख रहा, क्योंकि बीजेपी ने डायमंड हार्बर की तुलना पाकिस्तान के ल्यारी से कर दी है. जिसे लेकर बंगाल में नया सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है. TMC ने बयान को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता पर चोट करार दिया है.
दरअसल बीजेपी के एक नेता डायमंड हार्बर को लेकर बड़ा बयान दिया था. बीजेपी प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय ने कहा, 'एक ल्यारी पश्चिम बंगाल में है. जिसका नाम है डायमंड हार्बर और डायमंड हार्बर का रहमान डकैत कौन है? अभिषेक बनर्जी. जिसके इशारे पर डायमंड हार्बर की जनता को डराया धमकाया जाता है'. इसी बीच फाल्टा में री पोलिंग की घोषणा के बाद किशोर मालवीय ने भी इस मॉडल को लेकर तंज कस दिया.
डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, लिहाजा TMC ने जोरदार पलटवार किया. टीएमसी ने भी फौरन जवाबी पोस्ट किया. टीएमसी की पोस्ट में कहा गया, 'पहले तो उन्होंने हमें हमारी मातृभाषा बंगाली बोलने पर 'बांग्लादेशी' कहा, फिर मछली खाने पर हमें 'रोहिंग्या' का ताना मारा और अब उन्होंने डायमंड हार्बर को 'बंगाल का ल्यारी' बता दिया है.'
इधर अभिषेक बनर्जी ने भी निशाना साधा कि डायमंड हार्बर ही नहीं सब जगह से बीजेपी को कैसे गिराना है. जाहिर है कि ये बवाल अभी दूर-दूर तक थमता नहीं दिख रहा है.
फिल्म धुरंधर और धुरंधर-2 देखकर या उसके बारे में रिव्यू पढ़कर हमारे जागरूक पाठक भी ‘ल्यारी’ से अच्छे से परिचित हो चुके होंगे. ल्यारी यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची का वो इलाका है, जो संगठित हिंसा, गैंगवार और राज्य सरकार के समानांतर प्रशासन चलाने के लिए कई दशकों से पूरी दुनिया में बदनाम है. बीजेपी का आरोप है कि डायमंड हार्बर में भी कुछ वैसा ही माहौल है. बीजेपी का दावा है कि डायमंड हार्बर में पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था नहीं, बल्कि ‘अभिषेक बनर्जी का अपना कानून’ चलता है.
बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह ल्यारी में बाहरी दखल मुमकिन नहीं था, उसी तरह डायमंड हार्बर में विपक्षी उम्मीदवारों को डराया जाता है. उनके एजेंटों को बूथों से बाहर निकाल दिया जाता है. बीते कुछ सालों से इसी चलन के चलते बीजेपी नेताओं ने टीएमसी की कार्यशैली को ‘डायमंड हार्बर मॉडल’ बताते हुए कहा कि टीएमसी 15 साल से डराने-धमकाने की राजनीति को संस्थागत रूप दे दिया है. टीएमसी ने इसका पुरजोर विरोध किया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.