/स्क्रीन पर रास्ता देखते-देखते पहुंचा अस्पताल! 30 फीट गहरी खाई में रात भर तड़पता रहा युवक, सुबह मुश्किल से बची जान

गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा करना एक बाइक सवार को भारी पड़ गया. गलत डायरेक्शन की वजह से राइडर बाइक के साथ 30 फीट गहरी खाई में गिर गया. घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है. गनीमत यह रही कि बाइक सवार की जान बच गई. घटना पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर (पांडबेश्वर) इलाके की है. खाई में गिरने वाले राइडर की पहचान कांक्सा के बसुधा इलाके के रहने वाले प्रसून बनर्जी के तौर पर की गई है, जो पेशे से केबल ऑपरेटर हैं.
प्रसून बनर्जी शुक्रवार रात वह अपने काम के सिलसिले में पांडबेश्वर के एक गांव की तरफ जा रहे थे. इलाका नया होने के कारण उन्होंने रास्ता खोजने के लिए फोन पर गूगल मैप्स का सहारा लिया. पांडबेश्वर के कई इलाकों में ईसीएल की महालक्ष्मी खदान में ओपन-कास्ट माइनिंग (खुली खदान) का काम चल रहा है. इस वजह से यहां की कई पुरानी और पक्की सड़कें माइनिंग जोन में तब्दील हो चुकी हैं.
मैप को फॉलो करते हुए प्रसून पक्की सड़क पर आगे बढ़ते चले गए. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे रास्ता खत्म होकर सीधा खदान की गहरी खाई में उतर रहा है. यही वजह रही कि अंधेरे में वह बाइक समेत अचानक 30 फीट गहरी खाई में जा गिरे.
देर रात तक जब प्रसून घर नहीं लौटे, तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई. उनके बड़े भाई सुब्रत बनर्जी के मुताबिक, जब परिवार ने उन्हें फोन किया तो प्रसून बेहद दर्द में थे और सही लोकेशन नहीं बता पा रहे थे. हादसे और सिर में लगी चोट की वजह से वह भ्रम की स्थिति में थे.
फोन पर वह कभी खुद को अजय नदी के किनारे बताते, तो कभी दुर्गापुर या किसी और जगह का नाम लेते. जब सीधे बातचीत से बात नहीं बनी तो परिवार ने तुरंत उनके मोबाइल का जीपीएस डेटा ट्रैक किया. जीपीएस के जरिए आखिरकार पता चला कि उनकी लोकेशन महालक्ष्मी खदान की तरफ आ रही है.
शनिवार सुबह परिजनों ने स्थानीय प्रशासन और खदान अधिकारियों से संपर्क साधा. मौके पर पहुंचे बचाव दल ने जब खाई में देखा तो प्रसून बाइक के साथ गंभीर हालत में वहां पड़े थे. खाई काफी गहरी और सीधी ढलान वाली थी, इसलिए उन्हें सामान्य तरीके से बाहर निकालना नामुमकिन था.
खदान की एक भारी-भरकम पोकलेन मशीन (एक्सकेवेटर) को बचाव कार्य में लगाया गया. मशीन की मदद से प्रसून और उनकी बाइक को सुरक्षित ऊपर खींचा गया. हादसे में प्रसून को गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें आनन-फानन में दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है.