Advertisement
trendingNow13082096
Hindi Newsदेशपश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

West Bengal News: टीएमसी की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर से सवाल उठाए गए हैं. टीएमसी ने इस प्रक्रिया को भय फलाने वाला और राज्य में हो रही मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एसआईआर को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, मौत के बाद परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

West Bengal SIR: चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर एक बार फिर से कथित आरोप लगे हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या उनकी पार्टी के दूसरे नेता लगातार एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं. जहां ममता बनर्जी ने एसआईआर काम के कारण बीएलओ पर पड़े एक्स्ट्रा वर्क लोड का जिक्र करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा था. तो वहीं अब एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके लिए परिवार की तरफ से कथित तौर पर एसआईआर को जिम्मेदार बताया जा रहा है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और उसके परिवार ने आरोप लगाया कि वो एसआईआर का नोटिस मिलने के कारण तनाव में थे और उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सहर अली मंडल के तौर पर हुई है. जिनके परिवार में कुल 5 सदस्य थे और उनको बुधवार के दिन एसआईआर के तहत सुनवाई के लिए नोटिस मिला था. 

एसआईआर नोटिस पर बवाल
मृतक के परिवार ने दावा किया की बुजुर्ग नोटिस मिलने के बाद से काफी तनाव में था और उसे एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कानूनी अड़चनों की चिंता सता रही थी. बुजुर्ग की मौत का मामला अब राजनीतिक विवाद में बदल गया है. टीएमसी की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया को लेकर फिर से सवाल उठाए गए हैं. टीएमसी ने इस प्रक्रिया को भय फलाने वाला और राज्य में हो रही मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है. जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एसआईआर को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी पर साधा निशाना
इतना ही नहीं टीएमसी की तरफ से भाजपा पर चुनाव आयोग के जरिए एसआईआर का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है. जिनको भाजपा ने सिरे से नकारते हुए एसआईआर प्रक्रिया और बुजुर्ग की मौत के बीच किसी भी तरह के संबंध से नकार दिया है. इससे पहले भी बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों का लगातार खंडन किया है. 

यह भी पढ़ें: MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, महाराष्ट्र में शिवसेना करेगी बड़ा खेल!

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
sexual harassment
यौन उत्पीड़न के आरोपों से परेशान युवक ने लगाई फांसी, महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
air force
ऑपरेशन सिंदूर में PAK को मिला बड़ा संदेश, वायुसेना चीफ ने बताया कौनसी शक्ति काम आई
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
Latest West Bengal News
'कब्र से घसीटकर बाहर निकालूंगा...' SIR पर भड़के TMC विधायक का विवादित बयान
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
Republic Day
रिपब्लिक डे से पहले बड़ा आतंकी हमला? PAK और पंजाबी गैंगस्टरों के प्लान का भंडाफोड़
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
Stray dogs
डर, लाचारी या गुस्सा? इस शहर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर 100 आवारा कुत्तों का मर्डर
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह
AR Rahman Controversy
तो फिर से हिन्दू धर्म में लौट... अनूप जलोटा के बाद बीजेपी नेता की एआर रहमान को सलाह