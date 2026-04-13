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कठमुल्लापन, बांग्ला, जय श्रीराम... पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, नतीजे क्या रहे?

भाजपा ने यूपी के अपने फायरब्रांड सीएम को एक बार फिर बंगाल चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर उतारा है. योगी 20 से ज्यादा रैलियां करने वाले हैं. शुरुआत हो चुकी है. उर्दू, कठमुल्लापन, अपराध, माफिया जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेर रहे हैं. योगी फैक्टर कितना काम करेगा? पिछले चुनाव में योगी ने जहां रैली की, वहां के नतीजे क्या रहे थे?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:03 AM IST
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कठमुल्लापन, बांग्ला, जय श्रीराम... पश्चिम बंगाल में पिछली बार जहां-जहां CM योगी ने की रैली, नतीजे क्या रहे?

'मुझे तो यह देखकर अफसोस हुआ, जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी उर्दू बोलेगी... मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहां की जनता उर्दू नहीं, बांग्ला बोलेगी और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है.' कुछ इसी तेवर में इस बार भी भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे हैं. योगी ने इस बार बंगाल में राजनीतिक हत्याओं, महिला अपराध, उर्दू बनाम बांग्ला विवाद, किसान, यूपी की तरह बंगाल को दंगा मुक्त करने की बात कर रहे हैं. वोटिंग से ठीक पहले यह समझना दिलचस्प है कि पिछली बार के चुनाव में योगी ने जिन-जिन सीटों पर रैलियां की थीं, वहां के नतीजे क्या रहे थे?

पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि भगवना राम का उद्घोष करने पर टीएमसी के लोगों को आपत्ति क्यों है? उन्होंने तब कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा, तो दीदी को बुरा लग रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी योगी बंगाल में रैली करने आए थे. 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने मेदनीपुर, बांकुड़ा, नंदकुमार, पुरुलिया, हुगली, जलपाईगुड़ी, दक्षिण 24 परगना समेत कई सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां की थीं. देखिए इन प्रमुख सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे थे? 

प्रमुख सीटों के नतीजे, जहां योगी ने की रैली (2021)
विधानसभा सीट  जीतने वाली पार्टी  दूसरे नंबर पर
पुरुलिया  भाजपा  टीएमसी
बांकुड़ा  भाजपा  टीएमसी
मल (जलपाईगुड़ी)  भाजपा  टीएमसी
दक्षिण 24 परगना  टीएमसी  भाजपा (जिले की ज्यादातर सीटें TMC जीती)
मेदिनीपुर  टीएमसी  भाजपा
हुगली (पुरसुरा)  भाजपा  टीएमसी

यूपी की तरह माफिया को जहन्नुम भेजने का वादा करने वाले योगी का 'बुलडोजर' भी बंगाल में चर्चा में है. सोनामुखी (बांकुड़ा जिला), नंदकुमार (पूर्व मेदिनीपुर), कांथी दक्षिण (सुवेंदु अधिकारी का गढ़) में जय श्रीराम के नारे खूब लगे. वह इस बार करीब 20 रैलियां करेंगे. इसमें मालदा, पुरुलिया और उत्तरी बंगाल में भी रैलियां होंगी. पिछले चुनाव में भी उन्होंने 20 से ज्यादा रैलियां की थीं. राज्य में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है. नतीजे 4 मई को आएंगे. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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