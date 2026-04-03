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मालदा बवाल के बाद बड़ा एक्शन, पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी; ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार

Malda News: पश्चिम बंगाल के मालदा में  SIR के काम में लगे 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. इस घटनाक्रम ने हर किसी को हैरान कर दिया, मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें ISF उम्मीदवार भी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 03, 2026, 10:42 AM IST
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मालदा बवाल के बाद बड़ा एक्शन, पुलिस के हत्थे चढ़े 18 उपद्रवी; ISF उम्मीदवार भी गिरफ्तार

West Bengal News: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राज्य में एक अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को मिला, मालदा में उग्र भीड़ ने SIR के काम में लगे 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा, न्यायिक अधिकारियों में दो महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों में डियन सेकुलर फ्रंट (आईएसएफ) उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी हैं, इन्हें गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. 

गाड़ियों पर फेंके पत्थर

चुनाव आयोग ने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है. मौलाना मुहम्मद शाहजहां अली कादरी के अलावा उनके दो बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है. इनपर, सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोकने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे दूसरे आरोप लगे हैं.  इन लोगों ने कई जगहों पर लोकल सड़कों और NH-12 ब्लॉक कर दिया था और और ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को सुरक्षित ले जा रही गाड़ियों पर पत्थर फेंके थे. BDO के ऑफिस हजारों की भीड़ जमा हो गई थी, जो ECI के खिलाफ नारे लगा रही थी, खासकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार का नाम ले रही थी.

काफिले को रोकने की कोशिश

कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा कथित तौर पर राज्य एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश भेजे जाने के बाद रात करीब 10 बजे BDO के ऑफिस में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी पहुंची. इसके बाद पता चला कि कुछ फंसे हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ने हाई कोर्ट के जजों को फोन किया था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अधिकारियों को जाने देने की रिक्वेस्ट की, तो भीड़ तितर-बितर होने लगी. हालांकि, कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क पर बांस के डंडे और ईंटें रखकर काफिले को रोकने की कोशिश की.

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कई हजार लोगों का कटा नाम

बता दें कि मालदा के माताबारी में 2 लाख 10 हजार वोटर हैं, जिनमें से करीब 42 हजार वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं. वोटर लिस्ट से नाम कटने के विरोध में मालदा में दो दिनों से प्रदर्शन हो रहा था. दो दिनों से लोग सड़कों पर थे. इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SIR प्रक्रिया पूरा करने में लगे जजों को बंधक बना लिया और माहौल खराब करने की कोशिश की. 

लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश

SIR के बहाने पश्चिम बंगाल में अराजक भीड़ ने जो किया, वो लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने की कोशिश ही है और शर्मनाक बात ये है कि अराजक भीड़ ने जजों को भी नहीं छोड़ा. अराजकता के कारण एक जज के पांच साल का बच्चा होटल में फंस गया था इसलिए मालदा में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज है. चीफ जस्टिस ने कहा कि यह घटना न केवल न्यायिक अधिकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश है बल्कि यह इस कोर्ट को भी चुनौती देती है. उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया को बाधित करने की ये चाल थी. सुप्रीम कोर्ट ने SIR में शामिल न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती का आदेश दिया है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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