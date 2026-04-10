भय नहीं भरोसा... बंगाल चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी, शाह ने TMC शासन को बताया बुरा सपना

Amit Shah: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया. भाजपा ने इस पत्र का नाम 'भरोसा पत्र' रखा है. पश्चिम बंगाल में दो चरणों 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को परिणाम आएंगे.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है. पीएम मोदी ने कल प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया तो आज गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. इस पत्र को भाजपा ने 'भरोसा पत्र' नाम दिया है. यहां 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को परिणाम आएंगे. इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि TMC से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी किया। pic.twitter.com/7svSZC4jjz
संकल्प पत्र जारी करने के बाद शाह ने कहा कि TMC बुरे सपने की तरह है, यह संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके को निराशा से बाहर निकालने का एक मार्ग है. यह कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसानों को बाहर निकलने का एक नया मार्ग दिखाएगा. प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उस रोड मैप को भी यह संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा. जनता भयभीत और निराश है. जनता मन से परिवर्तन चाहती है. आज हम बंगाल की विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं.
आगे कहा कि हम हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए देंगे, 15 साल से ममता ने जनता को निराश किया है, बंगाल में भाजपा भरोसा का शासन स्थापित करेगी. हम पश्चिम बंगाल के लोगों से कहना चाहते हैं कि एक बार BJP पर भरोसा करें. डिटेक्ट, डिपोर्ट और डिलीट सिस्टम के जरिए हम हर घुसपैठिए की पहचान करेंगे और कार्रवाई करेंगे.
जब BJP सत्ता में आएगी, तो घुसपैठ रुकेगी और गौ माता को तस्करों के हाथों से बचाया जाएगा. हम घुसपैठ रोकने के लिए बंगाल बॉर्डर को सख्ती से सील करेंगे. साथ ही, हम यह पक्का करेंगे कि एक भी गाय गैर-कानूनी तरीके से देश से बाहर न जाए. हम इसे पूरी सख्ती से लागू करेंगे.
इसके अलावा कहा कि चाय बागान के लिए एक कमीशन बनाएंगे, कोयला बालू पत्थर के अवैध माफिया राज को खत्म करने के लिए 100 दिन का रोड मैप बनाया जाएगा. 75 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दी जाएगी. कोलकाता के विकास के लिए एक कॉन्सेप्ट पेपर लाया जाएगा. हम पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत समेत BJP की सभी योजनाएं लागू करेंगे.
संकल्प पत्र में शाह ने यह भी कहा कि बंगाल की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम एक वंदे मातरम संग्रहालय की कल्पना लेकर आए हैं. इसके माध्यम से पूरे विश्व में बंगाल के कल्चर को प्रसिद्धि मिलेगी. हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे, हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध करानी है, वह बंगाल सरकार द्वारा कराई जाएगी.
आगे कहा भाजपा-शासित कई राज्यों ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी है. 6 महीने के भीतर, हम बंगाल में भी UCC लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे राज्य में सभी नागरिकों पर कानूनों का एक ही, समान सेट लागू हो.
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