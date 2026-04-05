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Hindi Newsदेशपश्चिम बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: अमित शाह के दौरे पर TMC का तंज, कल्याण बनर्जी बोले, ‘मेरी गुजारिश वो 4 मई तक रुकें’

TMC MP Taunt on Amit Shah: पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव नजदीक है. सियासी दलों में इस चुनाव को जीतने के लिए होड़ मची हुई है. चुनाव जीतने के लिए बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है. अमित शाह गृहमंत्री के 15 दिवसीय दौरे को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि इस बार अमित शाह को 'चाणक्य' की उपाधि खत्म होने वाली है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 03:44 PM IST
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पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर कल्याण बनर्जी का तंज
पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर कल्याण बनर्जी का तंज

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल धीरे-धीरे गरमाने लगा है. सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, और नेताओं के बीच बयानबाज़ी का दौर भी तेज हो चुका है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के राज्य में लंबे चुनावी दौरे को लेकर सियासत और तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक, अमित शाह पश्चिम बंगाल में आगामी 15 दिनों तक डेरा डालकर चुनाव प्रचार करने वाले हैं.

अमित शाह के इस दौरे पर तंज कसते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने चुटकी ली. उन्होंने कहा कि वह अमित शाह से गुजारिश करते हैं कि इस बार वे सिर्फ 15 दिन के लिए ही नहीं, बल्कि 4 मई तक पश्चिम बंगाल में ही रुकें. बनर्जी के इस बयान को राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले चुनावी मुकाबले से पहले नेताओं के बीच बढ़ती तल्ख़ी को भी दर्शाता है.

 

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टीएमसी सांसद का गृहमंत्री अमित शाह पर तंज

पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में टीएमसी के एक सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में अमित शाह को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा कि उनका ‘चाणक्य’ वाला तमगा भी खत्म हो जाएगा. साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शाह 4 मई को कोलकाता में मौजूद रहें. 

चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू

वहीं, नगरपालिका भर्ती भ्रष्टाचार मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा टीएमसी सांसद सुजीत बोस को समन भेजे जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए. टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई चुनाव से ठीक पहले कराई गई है और इसके पीछे अमित शाह के निर्देश हो सकते हैं.  इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है.

यह भी पढ़ेंः अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक या साजिश? EC ने DCP समेत 5 को किया सस्पेंड

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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