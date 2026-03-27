कार्यालय तोड़ा, रैली में की मारपीट... चुनाव से पहले बसंती बाजार हिंसा को लेकर BJP ने CM ममता पर साधा निशाना

Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल के बसंती बाजार में चुनावी हिंसा के बाद भाजपा ने TMC सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. भाजपा नेता दिलीप घोष ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ और कार्यकर्ताओं पर हमले का दावा किया, जबकि बिप्लब देब ने संगठित हिंसा का आरोप लगाया. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है और चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव और तेज हो गया है.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है. दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती बाजार क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसक झड़प ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. भाजपा नेताओं ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
भाजपा नेता दिलीप घोष ने दावा किया कि बसंती बाजार में कुछ लोगों ने उनकी पार्टी के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और रैली के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. उन्होंने कहा कि इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. घोष के मुताबिक, लोग आए, हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ की और रैली के दौरान हमला किया. हमें लगातार धमकाया जा रहा है और पुलिस भी दबाव बना रही है.
दिलीप घोष ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही है. उन्होंने दावा किया कि हाल के महीनों में कई हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की मौत भी शामिल है. उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता को पीट-पीटकर मार दिया गया और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. सवाल यह है कि राज्य में कानून-व्यवस्था आखिर है कहां?
भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के शासन की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में विकास और सुरक्षा दोनों ही कमजोर हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में न स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, न शिक्षा और न ही लोगों की सुरक्षा. राज्य की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बीच, भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने भी बसंती बाजार की घटना की निंदा करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में हमलावरों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया. उन्होंने दावा किया कि जब सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, तो उन पर भी हमला किया गया. देब ने आरोप लगाया कि राज्य में गुंडों और कट्टर तत्वों का माहौल बना हुआ है, जो राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रहा है.
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भाजपा नेताओं ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि चुनावी माहौल में विपक्ष को दबाने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. हालांकि, TMC की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
बसंती बाजार में हुई झड़प के बाद प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी.
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