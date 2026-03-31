Bengal Election: BJP की चौथी सूची जारी, 13 उम्मीदवारों का ऐलान; मैयनागुड़ी सीट पर पार्टी ने बदला प्रत्याशी

West Bengal Election 2026: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मंगलवार को अपनी चौथी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनके जरिए पार्टी ने राज्य की विभिन्न सीटों पर अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है.

मैनागुड़ी सीट पर भाजपा ने बदला उम्मीदवार

इस सूची की सबसे अहम बात मैयनागुड़ी (एससी) विधानसभा सीट पर उम्मीदवार का बदलाव है. पार्टी ने पहले घोषित उम्मीदवार को हटाकर नए चेहरे को मौका दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भाजपा चुनाव से पहले अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रही है.

BJP releases the fourth list of 13 candidates for the upcoming West Bengal Assembly Elections 2026, also replaces the candidate in Maynaguri constituency. pic.twitter.com/m36vrRsTQA Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 31, 2026

जारी सूची के अनुसार भाजपा ने इन नेताओं को टिकट दिया है:

1. आशुतोष बर्मा- सीताई (एससी)

2. गिरिजा शंकर रॉय - नटबारी

3. सोमा ठाकुर - बागदा (एससी)

4. उत्तम कुमार बनिक - मगराहाट पूर्व

5. देबांगशु पांडा - फाल्टा

6. देबाशीष धर - सोनारपुर उत्तर

7. संतोष पाठक- चौरंगी

8. श्यामल हाती - हावड़ा दक्षिण

9. रंजन कुमार पुआल - पंचला

10. पीयूष कांति दास - चांदीपुर

11. प्रदीप लोढ़ा - गरबेटा

12. मानव गुहा - मेमारी

13. अरिजीत रॉय - बाराबनी

अब तक 287 उम्मीदवारों का ऐलान

भाजपा पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब तक कुल 287 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है

1. पहली सूची: 144 उम्मीदवार

2. दूसरी सूची: 111 उम्मीदवार

3. तीसरी सूची: 19 उम्मीदवार

4. चौथी सूची: 13 उम्मीदवार

इससे साफ है कि पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और अब फोकस प्रचार अभियान पर है. इससे पहले 25 मार्च को जारी तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था. इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को पनिहाटी सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जो काफी चर्चा में रहा.

दो चरणों में होगा मतदान

चुनाव आयोग के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे. पहला चरण: 23 अप्रैल को होगा जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा.

चुनाव आयोग के अनुसार, मतगणना 4 मई को होगी.

नामांकन की अहम तारीखें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी और उम्मीदवार 9 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. वहीं दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल रखी गई है, जांच 10 अप्रैल को होगी और उम्मीदवारों को 13 अप्रैल तक नाम वापस लेने का अवसर मिलेगा.

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इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है. उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब पार्टी का पूरा फोकस प्रचार और रणनीतिक अभियान पर है. ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा और सत्तारूढ़ दल के बीच कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है.