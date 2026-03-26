Advertisement
trendingNow13154238
Hindi NewsदेशRG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव; कहां से बनाया उम्मीदवार?

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव; कहां से बनाया उम्मीदवार?

West Bengal Election 2026: भाजपा ने उत्तर 24 परगना जिले की पानीहाटी सीट से आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने इस सीट से टिकट की मांग भी की थी.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 26, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव; कहां से बनाया उम्मीदवार?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं, इसी बीच भाजपा ने अपनी नई लिस्ट में आरजी कर पीड़िता की मां को टिकट दिया है, तीसरी लिस्ट में भाजपा ने 19 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. पार्टी ने उत्तर 24 परगना जिले की अहम मानी जाने वाली पानीहाटी सीट से आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप-मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है. 

आरजी कर पीड़िता की ने थी टिकट की मांग
बीते दिन आरजी कर पीड़िता की मां ने टिकट मांगा था, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भाजपा मुझे बहुत पहले BJP से ऑफर मिला था, लेकिन मैं दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी. मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने और इस राज्य की सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है CPI(M) मेरी बेटी की मौत का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुपचाप TMC की मदद कर रही है.

भाजपा ने चला बड़ा दांव
भाजपा की तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई. इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम  रत्ना देबनाथ का था. आरजी कर अस्पताल की उस ट्रेनी डॉक्टर की मां हैं, जिनकी हत्या और दुष्कर्म के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस घटना से पूरे देश की सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे. इतना ही नहीं ममता के इस्तीफे की भी मांग हो रही थी. आरजी कर पीड़िता की मां को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक दांव चला है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय की लड़ाई का है मंच
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रत्ना देबनाथ ने चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि यह उनके लिए न्याय की लड़ाई का मंच है. उन्होंने ये भी कहा कि बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर जगह दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्हें कहीं भी संतोषजनक परिणाम नहीं मिला. लेकिन अब राजनीति के जरिए वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहती हैं. तीसरी लिस्ट में उनके अलावा पार्टी ने कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्र नाथ बोस, सिंगूर से डॉ. अरूप कुमार दास, मेदिनीपुर से डॉ. शंकर गुच्छैत और कटवा से कृष्णा घोष सहित कई लोगों को भी टिकट दिया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
West Bengal Election 2026
RG कर पीड़िता की मां ने भरी चुनावी हुंकार, ममता के गढ़ में भाजपा ने चला बड़ा दांव
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
Congress News
कांग्रेस मुख्यालय के सामने हूटर जोर से बजवाते थे... 24 अकबर रोड का दिलचस्प किस्सा
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
ramnavami 2026
West Bengal Election 2026: बीजेपी ने रेप पीड़िता की मां को दिया टिकट, 19 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
cm yogi adityanath news
आपको कब्रिस्तान प्यारा था, हमें... नवरात्र में CM योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
Strait of Hormuz
ईरानी PAK के दोस्त हो सकते हैं लेकिन...पाकिस्तानी जहाज लौटाने के बाद क्या बोले अकबर?
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
iran
ईरान का भारत के नाम भावुक पैगाम; IRGC ने कहा- आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
Randhir Jaiswal
कश्मीरी महिला को उम्रकैद की सजा पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत ने लगाई फटकार
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
LPG
भारत ने सालों बाद ईरान से खरीदी LPG,नई दिल्ली मुड़ा चीन जा रहा टैंकर
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा
Tamil Nadu Assembly Election 2026
2 हजार कैश, फ्री फ्रिज और पुरुषों को मुफ्त बस यात्रा; AIADMK ने खोला वादों का पिटारा