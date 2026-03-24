ना हिंदी, ना अंग्रेजी ! विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे जवान बंगाली में पूछेंगे 'केमोन आछेन... चिंता कोरबे ना'

केमोन आछेन? आमी भालो आछी... अगर पश्चिम बंगाल में इस समय केंद्रीय बलों के जवान बंगाली भाषा में इस तरह आपसे हालचाल पूछते दिखें, तो चौंकिएगा नहीं. स्थानीय लोगों के साथ तालमेल बिठाने और उनमें भरोसा पैदा करने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं. कूच बिहार जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनावों में तैनात केंद्रीय बलों से कहा है कि वे स्थानीय लोगों से बात करते समय आसान बंगाली वाक्यों का इस्तेमाल करें, जिससे उनको ज्यादा सुविधा हो. असल में दूसरे राज्यों से ड्यूटी पर गए लोग आमतौर पर अपनी भाषा हिंदी या किसी दूसरी भाषा में बोलते हैं, तो लोग उतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इसका मकसद चुनाव के दौरान मतदाताओं के मन से डर कम करना और उनमें भरोसा जगाना है. रविवार को जिलाधिकारी के कार्यालय में इस संबंध में एक बैठक भी हुई है. इस दौरान केंद्रीय बलों के अधिकारियों से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि रूट मार्च पर निकले जवान लोगों से दूर-दूर न रहें.

बंगाली में कुछ सामान्य बातें

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उनसे कहा गया है कि रूट मार्च के दौरान वे कुछ बुनियादी बंगाली वाक्य सीख लें, जैसे 'क्यामोन आछेन (आप कैसे हैं?)', 'भालो आछेन (उम्मीद है आप ठीक हैं)', और 'सबकिछु ठीक आछे तो (उम्मीद है सब ठीक है)'. इससे भाषा की अड़चन दूर करने में मदद मिलेगी और केंद्रीय बल के जवान भी लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो पाएंगे.

जिलाधिकारी जितिन यादव ने इस बात पर जोर दिया कि भरोसा जगाने में बातचीत की अहम भूमिका होती है. भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है... यह भरोसा बनाने का एक पुल भी है.

गश्त के समय जवानों को क्या करना है?

कूच बिहार में जिले की 9 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होंगे. अब तक केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां जिले में आ चुकी हैं, बाकी कंपनियां भी जल्द पहुंच जाएंगी. बंगाली वाक्यों का इस्तेमाल करने के अलावा केंद्रीय बलों के जवानों को गश्त के दौरान कुछ मानवीय हाव-भाव दिखाने की भी सलाह दी गई है- जैसे बाजारों, मोहल्लों और गांवों में स्थानीय लोगों से बातचीत करना और बच्चों के प्रति प्यार दिखाना.

राजनीतिक लोगों ने इस पहल की तारीफ की है. दरअसल, कूच बिहार एक ऐसा इलाका है, जहां राजनीतिक टकराव आम बात है. 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान यहां एक पोलिंग बूथ पर गोलीबारी में चार लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा, पंचायत चुनाव के दौरान हुई झड़प ने लोगों के मन में बेचैनी बढ़ा दी है.

चुनाव के मौसम में वर्दी पहने किसी जवान का 'चिंता कोरबेन ना (चिंता मत करो)' जैसा एक सीधा-सादा वाक्य बोलना निश्चित रूप से मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगा. (तस्वीर में DM Jitin Yadav और SP Jaspreet Singh स्थानीय लोगों से बात करते दिखाई दे रहे हैं.)

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