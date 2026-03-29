BJP आई तो थाली से गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आई तो आप मांस, अंडा नहीं खा पाएंगे. भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती है.
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Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है. भाजपा-टीएमसी एक दूसरे पर लगातार तंज कस रही है. सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती. भाजपा आई तो आप मांस, अंडा नहीं खा पाएंगे. भाजपा एक पक्ष वाली है. सबसे ज्यादा आदिवासियों पर आक्रमण, महिलाओं पर आक्रमण भाजपा शासित राज्यों में होते हैं इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.
इसके अलावा बोलते हुए कहा कि वे सत्ता में आते हैं तो लोगों को परेशान करके आते हैं. साथ ही साथ कहा कि माताओं-बहनों को लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है. TMC रहेगी तभी आपको यह मिलेगा. भाजपा आएगी तो चुनाव से पहले आपको कुछ पैसे देगी लेकिन चुनाव के बाद बंद कर देगी. आपको यह 1 दिन चाहिए या आजीवन चाहिए? हमने इसे आजीवन कर दिया है कि माताओं-बहनों को आजीवन लक्ष्मी भंडार का पैसा मिले.
आगे कहा एक बड़े BJP नेता ने TMC के खिलाफ अपनी ‘चार्जशीट’ जारी की है. उनके खिलाफ भी ‘चार्जशीट’ फाइल होनी चाहिए. उन्होंने अपनी स्पीच में अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया.
भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती। भाजपा आई तो आप मांस, अंडा नहीं खा पाएंगे। भाजपा एक पक्ष वाली है, वे किसी धर्म को नहीं मानते... ये लोग दंगे करते हैं। दंगे करके वे सत्ता में आते हैं, लोगों को मार कर… pic.twitter.com/YNnAgEpdXF
इससे पहले कहा राम नवमी का जुलूस निकला. धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है इंसानी एकता, समाज सबको साथ लेकर चलता है. आसनसोल की मिट्टी में, एक तरफ बोलपुर में रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन है और दूसरी तरफ आसनसोल के चुरुलिया गांव में कवि नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ. मैं उन सांप्रदायिक लोगों से कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता तो किताब खोलकर पढ़ लें. ये सब क्या हो रहा है? एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए लेकिन भाजपा सारी हदें पार कर रही है.
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 6 मई को राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी. अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. शाह ने यह भी कहा था कि यह चुनाव घुसपैठ से मुक्त समाज बनाने और भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए अहम है. (ANI)
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