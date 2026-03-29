Advertisement
trendingNow13157831
Hindi NewsदेशBJP आई तो थाली से गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा

BJP आई तो थाली से गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा आई तो आप मांस, अंडा नहीं खा पाएंगे.  भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 29, 2026, 02:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई हो गया है. भाजपा-टीएमसी एक दूसरे पर लगातार तंज कस रही है. सीएम ममता बनर्जी ने पुरुलिया में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मछली नहीं खाई जाती. भाजपा आई तो आप मांस, अंडा नहीं खा पाएंगे. भाजपा एक पक्ष वाली है. सबसे ज्यादा आदिवासियों पर आक्रमण, महिलाओं पर आक्रमण भाजपा शासित राज्यों में होते हैं इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

सत्ता में ऐसे आती है भाजपा

इसके अलावा बोलते हुए कहा कि वे सत्ता में आते हैं तो लोगों को परेशान करके आते हैं. साथ ही साथ कहा कि माताओं-बहनों को लक्ष्मी भंडार का पैसा मिल रहा है. TMC रहेगी तभी आपको यह मिलेगा. भाजपा आएगी तो चुनाव से पहले आपको कुछ पैसे देगी लेकिन चुनाव के बाद बंद कर देगी. आपको यह 1 दिन चाहिए या आजीवन चाहिए?  हमने इसे आजीवन कर दिया है कि माताओं-बहनों को आजीवन लक्ष्मी भंडार का पैसा मिले.

अमित शाह पर साधा निशाना

आगे कहा एक बड़े BJP नेता ने TMC के खिलाफ अपनी ‘चार्जशीट’ जारी की है. उनके खिलाफ भी ‘चार्जशीट’ फाइल होनी चाहिए. उन्होंने अपनी स्पीच में अमित शाह के बयान का भी जिक्र किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

धर्म का पूछा मतलब

इससे पहले कहा राम नवमी का जुलूस निकला. धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है इंसानी एकता, समाज सबको साथ लेकर चलता है. आसनसोल की मिट्टी में, एक तरफ बोलपुर में रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन है और दूसरी तरफ आसनसोल के चुरुलिया गांव में कवि नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ. मैं उन सांप्रदायिक लोगों से कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता तो किताब खोलकर पढ़ लें. ये सब क्या हो रहा है? एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए लेकिन भाजपा सारी हदें पार कर रही है. 

घुसपैठ पर लगेगी रोक

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि 6 मई को राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी. अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. शाह ने यह भी कहा था कि यह चुनाव घुसपैठ से मुक्त समाज बनाने और भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए अहम है. (ANI)

(ये भी पढ़ें: कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा इस बार 'खेला'?)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
West Bengal Election 2026
गायब हो जाएगा मास-मछली...ममता बनर्जी बोलीं- खाने की आजादी पर भी लग जाएगा पहरा
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
Gujrat
भरोसे का कत्ल: घर की नौकरानी निकली मालकिन की कातिल, लालच बनी हैवानियत की वजह
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
Ashok Kharat
मुर्गी चोरी से करोड़ों तक का सफर, गणित में फेल छात्र कैसे बन गया 'न्यूमरोलॉजी किंग’?
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
Assembly Election 2026
तमिलनाडु चुनाव: TVK ने 234 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, 2 सीटों से विजय लड़ेंगे चुनाव
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
PM Modi
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें