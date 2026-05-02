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Ground Report: बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?

बंगाल में चुनावी परिणामों की घोषणा के पहले ही जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार बीजेपी और TMC में कांटे की टक्कर देखी जा रही है

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 02, 2026, 12:31 PM IST
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Ground Report: बंगाल के बाजार में चुनावी नतीजों से पहले सबसे ज्‍यादा कौन सा कलर बिक रहा?

इस बार बंगाल चुनावों का क्रेज देश के हर कोने में देखने को मिल रहा है. सभी काउंटिंग डे यानी चार मई की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि बंगाल में चुनावी परिणामों की घोषणा के पहले ही जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बार बीजेपी और TMC में कांटे की टक्कर देखी जा रही है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही हैं और ताल ठोक के 4 मई को सरकार गठन करने की बात भी कर रहीं हैं. 

एक तरफ जहां स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्‍त सुरक्षा बंदोबस्त देखे जा रहे हैं तो वहीं अब अबीर-गुलाल की दुकानों में भी तैयारियां ज़ोरों पर देखी जा रही हैं. इन दुकानों में तरह-तरह के रंगों के बोरे लाए गए हैं जिसमें लाल, हरे, गुलाबी, गेरुआ रंग शामिल हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को चिन्हित करते हैं.

इस बार रंगों के इस बाजार में भी हरे और गेरुए रंग की टक्कर देखी जा रही है .बर्दवान जिले के तेतुलतल्ला बाजार में इस वक्‍त हरे और गेरुए रंग की मांग सबसे ज्‍यादा देखी जा रही है, लेकिन लाल रंग की मांग अब उतनी नहीं रही. 

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एक तरह से कहा जा सकता है की हरे और गेरुए रंग के बीच भी अब एक प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है. लेकिन अगर देखा जाए तो हरे रंग की मांग गेरुए से थोड़ी ज्‍यादा ही है. हालांकि दुकानदार शेख सलाउद्दीन का कहना है - गेरुआ शिविर यानी बीजेपी भी किसी तरह से पीछे नहीं दिख रही और वो भी 4 तारीख की तैयारियां कर रहे हैं और भारी तादाद में गेरुए रंग का आर्डर कर रहे हैं. अब सिर्फ 4 मई का इंतजार है फिर देखा जाएगा कि किसके रंग में दम है.

बर्दवान में स्‍ट्रांग रूम की छत पर रहस्‍यमयी व्‍यक्ति!

इस बीच बर्दवान में ही देर रात स्ट्रांग रूम की छत पर एक रहस्‍यमयी व्यक्ति को देखा गया जिसका वीडियो वायरल होते ही सत्‍ता और विरोधी पक्ष दोनों ने ही एकसाथ शिकायत प्रशासन से की. सिर्फ इतना ही नहीं बर्दवान उत्तर विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी संजय दास ने आरोप लगाया कि बर्दवान के UIT बिल्डिंग के स्ट्रांग रूम के CCTV अक्सर खराब पाए जा रहे हैं और इतना ही नहीं देर रात को कुछ लोगों को छत पर चढ़ते हुए भी देखा गया और हथौड़े की आवाज भी सुनाई दी. जिसको लेकर अब EVM की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. 

 

संजय दास ने एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि कुछ लोग कैसे बिल्डिंग की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस पूरे विषय की चुनाव आयोग को जानकारी दे दी है .

वहीं दूसरी तरफ पूर्व बर्दवान जिले के तृणमूल छात्र परिषद् के अध्यक्ष स्वराज घोष ने भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने भी आरोप लगाया कि CCTV बार-बार खराब हो जाता है. रिकॉर्डिंग का वक्‍त 1-2 मिनट आगे का दिखा रहा है जिसके चलते अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो इसका कोई प्रमाण नहीं भी मिल सकता है. इसके साथ स्वराज घोष ने ये भी आरोप लगाया कि जिस संवेदनशील जगह पर 24 घंटे टेक्‍नीशियन को रहना चाहिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है. शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. और इसके अलावा रात के अंधेरे में स्ट्रांग रूम के आस-पास अज्ञात लोगों को घूमते देखा जा रहा है और अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं. हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम ठीक करने का आश्वासन मिला तो है लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके चलते प्रशासन की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

(इनपुट: अरुप लाहा)

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About the Author
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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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