चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा राजनीतिक कदम, पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने थामा पार्टी का दामन

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा का दामन थाम लिया है. चुनाव से पहले ये बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने भाजपा का दामन थाम लिया. उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सुकांता मजूमदार की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली. बीते दिन पेस ने कोलकाता में BJP के सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की थी. जिसमें भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और स्टेट प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य शामिल थे. जिसके बाद से सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी थी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं.
बता दें कि पेस साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस से जुड़ चुके थे. 2022 में गोवा चुनाव में उन्होंने TMC के लिए प्रचार भी किया था. हालांकि खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था. अब भाजपा में आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उन्हें किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है.
Renowned tennis player Leander Paes joins BJP in the presence of senior BJP leaders in New Delhi pic.twitter.com/z7LQz3VFC4
पेस का पार्टी में वेलकम करते हुए रिजिजू ने 1996 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में उनके शानदार प्रदर्शन को याद किया, जहां टेनिस के इस लेजेंड ने मेन्स सिंगल्स कॉम्पिटिशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि वह चोटिल पेस को आंद्रे अगासी से हारते देखकर निराश थे. साथ ही साथ कहा कि इंडिया का नाम मेडल टैली में बहुत कम आता था. लिएंडर पेस ने ही पहली बार इंडिया को ओलंपिक मैप पर जगह दिलाई थी. अब, वह BJP के जरिए देश की सेवा करेंगे.
इसके अलावा यह जश्न मनाने का पल है क्योंकि मशहूर लिएंडर पेस BJP में शामिल हो गए हैं. मुझे साफ तौर पर लगता है कि आप BJP के मंच पर एक बड़ी पारी खेलेंगे. आपके BJP में शामिल होने से यह पक्का होगा कि खेलो इंडिया मूवमेंट को और गति मिलेगी. (ANI)
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