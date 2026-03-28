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Hindi Newsदेशसबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल

सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में एक आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड की राजनीति करती रही हैं. वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा कि घरों को तोड़ा जा रहा है, ये अधिकार किसने दिया?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 28, 2026, 02:45 PM IST
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Mamata Banerjee
Mamata Banerjee

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी तकरार छिड़ी है. BJP-TMC लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं. आज एक तरफ जहां गृहमंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा तो वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता ने कहा कि मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं. सभी अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. घरों को तोड़ा जा रहा है, ये अधिकार किसने दिया? सबका हिसाब लिया जाएगा.

ममता बनर्जी ने साधा निशाना

रानीगंज में बोलते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे दोष मत दो, मेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं सभी अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. BJP के लोगों को यहां भेजा गया है लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम ही जीतेंगे. रघुनाथगंज में दंगे भड़काए गए. उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें (अधिकारियों को) यहां इसलिए ट्रांसफर किया गया है ताकि वे दंगे भड़का सकें. 

किसने दिया अधिकार?

इसके अलावा कहा रघुनाथगंज में दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आपको किसी का घर तोड़ने का अधिकार किसने दिया? आपको रघुनाथगंज में दंगे भड़काने का अधिकार किसने दिया? सबका हिसाब लिया जाएगा. साथ ही साथ कहा कि मेरे लोग भी राम नवमी, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, क्रिसमस और ईद मनाते हैं. हम सभी धर्मों और जातियों के लोगों के साथ मिलकर मनाते हैं, चाहे वे हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिख हों या पारसी हों.

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ये सब क्या हो रहा है?

आगे कहा कि कल और परसों भी राम नवमी का जुलूस निकला. धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है इंसानी एकता, समाज सबको साथ लेकर चलता है. आसनसोल की मिट्टी में, एक तरफ बोलपुर में रवींद्रनाथ टैगोर का शांतिनिकेतन है और दूसरी तरफ आसनसोल के चुरुलिया गांव में कवि नजरुल इस्लाम का जन्म हुआ. मैं उन सांप्रदायिक लोगों से कहूंगी कि अगर आपको नहीं पता तो किताब खोलकर पढ़ लें. ये सब क्या हो रहा है? एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं करना चाहिए लेकिन भाजपा सारी हदें पार कर रही है. (ANI)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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