TMC ने अपनाई है 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश, ममता-अभिषेक को किस बात का सता रहा डर?

Assembly Election: बंगाल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं. TMC कोशिश कर रही है कि एक बार फिर उसकी सरकार बने जबकि भाजपा बड़ा पलटवार करने के लिए पूरा जोर लगा रही है. प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव रैलियां भी शुरू हो गई हैं. इसी के तहत आगामी 24 मार्च से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपना चुनावी कैंपेने शुरू करने जा रही हैं. उत्तरी बंगाल की कमान ममता बनर्जी संभालेंगी जबकि दक्षिणी बंगाल की कमान अभिषेक बनर्जी संभालेंगे. जानिए आखिर कैसे दो मार्चों पर TMC भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी.

उत्तरी बंगाल पर ममता का फोकस

CM ममता बनर्जी 24 मार्च को दार्जिलिंग जिले के माटीगारा और जलपाईगुड़ी के मयनागुड़ी में सभाओं को संबोधित करने से पहले अलीपुरद्वार परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली करेंगी. ममता बनर्जी इसलिए भी उत्तरी बंगाल पर फोकस कर रही हैं क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां बड़ा उलटफेर किया था. इतना ही नहीं 2021 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा यहां मजबूती के साथ चुनाव लड़ी थी जो TMC के लिए चिंता का विषय है. यहां से सीएम का खुद मोर्चा संभालना यह मैसेज देता है कि पार्टी नॉर्थ बंगाल में BJP की चुनौती को गंभीरता से ले रही है.

पार्टी के कई बड़े नेता थे मौजूद

सीएम आज भवानीपुर में एक वर्कर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के बाद नॉर्थ बंगाल के लिए रवाना होंगी, जहां वह आने वाले चुनावों के लिए पार्टी की बूथ-लेवल की स्ट्रैटेजी बता सकती हैं. इस मीटिंग में TMC के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी, कैबिनेट मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, साउथ कोलकाता जिला अध्यक्ष देबाशीष कुमार और इलाके के पार्षद भवानीपुर इलाके के चेतला में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे.

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माना जाता है राजनीतिक गढ़

यह लामबंदी इसलिए अहम है क्योंकि भवानीपुर को पारंपरिक रूप से ममता का राजनीतिक गढ़ माना जाता है. इस बार इस सीट से भाजपा ने उनके खिलाफ विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है. ममता का गढ़ होने के बावजूद भी TMC कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

दक्षिण की कमान संभालेंगे अभिषेक

वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी उसी दिन दक्षिण 24 परगना के पाथरप्रतिमा से अपना कैंपेन शुरू करेंगे. अभिषेक के मेदिनीपुर इलाके में पब्लिक मीटिंग करने की उम्मीद है, 25 मार्च को दासपुर, केशियारी और नारायणगढ़ में रैलियों को संबोधित करने के बाद नंदीग्राम में कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे. नंदीग्राम दौरे का प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है क्योंकि यह चुनाव क्षेत्र 2021 के विधानसभा चुनाव का केंद्र बन गया था, यहां से ममता को अधिकारी ने एक हाई-वोल्टेज मुकाबले में हरा दिया था.

भाजपा के बागी को मिला मौका

इस बार यहां से भाजपा छोड़कर TMC में आए पवित्र कर को मैदान में उतारा है. इस बार भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना ​​है कि मेदिनीपुर इलाके पर अभिषेक का शुरुआती फोकस जंगलमहल और तटीय इलाकों में BJP की ऑर्गेनाइजेशनल ताकत को कम करने की पार्टी की कोशिश को दिखाता है.