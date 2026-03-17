अधिकारियों के तबादले पर CM ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बंगाल चुनाव से पहले बढ़ा सियासी घमासान

EC Officer Transfer Row: सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के एकतरफा तबादलों पर चिंता जताई है. इस पत्र में पुलिस और प्रशासनिक पदों पर हाल ही में किए गए बदलावों की आलोचना की गई है, और आरोप लगाया गया है कि ये बदलाव राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों के चुनावों के दौरान चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हालिया फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये तबादले एकतरफा तरीके से किए गए हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पत्र में चुनाव आयोग द्वारा 15 और 16 मार्च 2026 को जारी आदेशों का उल्लेख किया. इन आदेशों में राज्य प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के निर्देश दिए गए थे. ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के निर्णय प्रशासनिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं.
ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए 2026 विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है. आयोग ने सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार भी इन राज्यों से जुड़े किसी भी नीतिगत फैसले में आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होगी. इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है.
चुनाव आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा. असम और केरल में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान कराया जाएगा, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. पुडुचेरी में भी 9 अप्रैल को ही मतदान होगा. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना 4 मई को की जाएगी.
चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं. चुनाव आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्ध नाथ गुप्ता को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है. इसके अलावा अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस आयुक्त बनाया गया है. नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा विभाग का महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी व आईजीपी (कानून एवं व्यवस्था) के पद पर तैनात किया गया है.
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इन फैसलों पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने चुनाव आयोग के कदम की आलोचना करते हुए इसे अपने आकाओं को खुश करने वाला निर्णय बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और जनता का समर्थन उनके साथ बना रहेगा.
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