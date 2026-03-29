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कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा इस बार 'खेला'?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तकरार छिड़ गई है. इसी बीच हम आपको बताने चल रहे हैं कुछ ऐसी सीटों के बारे में जहां पर पिछले चुनाव में हार-जीत का अंतर 8 हजार या उससे कम रहा. ये सीटें इसबार भी BJP-TMC के गले की फांस बनी हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 29, 2026, 11:17 AM IST
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West Bengal Election 2026
West Bengal Election 2026

West Bengal Election 2026: एक दिन, एक राज्य और दो दिग्गज, ममता बनर्जी और अमित शाह ने एक ही दिन में पश्चिम बंगाल चुनाव का पारा और हाई कर दिया है. दोनों नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साधा. इसबार की भी सीधी लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच है. पिछले चुनाव में टीएमसी को 213 सीटें मिली थी तो भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी. दोनों पार्टियों ने कुछ सीटों पर मामूली अंतर से जीत हासिल की थी. इसबार भी ये सीटें BJP-TMC के गले की फांस बनी है. जिसपर भाजपा और टीएमसी दोनों फोकस कर रही है. आइए जानते हैं इनके बारे में. 

कम अंतर से जीता चुनाव

राज्य में 57 ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा या टीएमसी ने 8 हजार के या उससे कम अंतर से चुनाव जीता, जीत का औसत 8000 वोटों का था. इन 57 सीटों में भाजपा को 28 सीटें मिलीं जबकि टीएमसी के खाते में 29 सीटें गई. इनमें से 19 सीटों पर 3,000 से भी कम वोटों का अंतर रहा. इन 57 सीटों में से ज्यादातर सीटें दक्षिण बंगाल में हैं, यहां की 47 सीटों पर दोनों के बीच काफी उतार-चढ़ाव देखा गया, इसके अलावा उत्तर बंगाल में ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर मामूली अंतर से दोनों पार्टियों ने जीत हासिल की. बता दें कि बांकुरा और पश्चिमी बर्धमान में ऐसी छह-छह सीटें हैं, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया में पांच-पांच सीटें हैं.

कहां पर किसे मिली जीत

अगर हम बांकुरा की साल्टोरा सीट की बात करें तो यहां फर भाजपा ने 4145 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि चाटना सीट 7164 वोटों से जीती थी. इतना ही नहीं टीएमसी ने रानीबांध सीट 3939 वोटों से अपने नाम की थी. वहीं बांकुरा सीट भाजपा ने 1468 वोटों के अंतर से अपने नाम की थी. वहीं पश्चिम बर्धमान में टीएमसी ने पांडाबेश्वर सीट 3,803 वोटों से जीती थी. आसनसोल दक्षिण सीट 4,487 वोटों से भाजपा ने अपने नाम की. कुल्टी सीट पर भाजपा ने 679 वोटों से जीत हासिल की, जबकि दिन्हाटा में भाजपा के निशिथ प्रमाणिक ने टीएमसी के उदययन गुहा को मात्र 57 वोटों से हराया था. जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में थी. नंदीग्राम में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 1,956 वोटों से हराया, जबकि टीएमसी ने महिसादल में 2,386 वोटों से जीत दर्ज की थी. इसके अलावा भी इसमें कई सीटें हैं. 

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तीसरा फैक्टर बदलेगा समीकरण!

इस बार का विधानसभा चुनाव 2021 के मुकाबले और दिलचस्प होने वाला है क्योंकि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है और सबसे नया फैक्टर इस बार दोनों पार्टियों के लिए हुमायूं कबीर की पार्टी और AIMIM होगी. दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. इससे ज्यादातर नुकसान TMC को होगा, इसे लेकर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा है कि अगर टीएमसी या फिर भाजपा को कुछ ही वोट इधर-उधर हो जाते हैं तो इसका काफी ज्यादा असर पड़ सकता है. वहीं टीएमसी के नेताओं का कहना है कि कम अंतर वाली 57 सीटें किसी भी पक्ष का रुख बदल सकती हैं. अगर इन सीटों का समीकरण किसी एक ओर झुक जाता है तो दूसरी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी. हालांकि परिणाम ही बता पाएंगे कि किसके पाले में ये सीटें जाती हैं क्योंकि दोनों पार्टियां इन सीटों पर उलटफेर करना चाहती हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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