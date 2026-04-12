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बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को परेशान करो और... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम, ये क्या बोल गए ममता के मंत्री

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने एक विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि राम राज का मतलब बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को परेशान करो यही है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 12, 2026, 10:25 AM IST
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बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को परेशान करो और... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम, ये क्या बोल गए ममता के मंत्री

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है. पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहा है. बंगाल की सियासत में राम राज को लेकर तूफान मचा है, अब ममता के मंत्री फिरहाद हकीम ने राम राज को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने राम राज को काट-मार डालने वाला राज बताया और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कल के बाबा से नहीं डरता हूं. 

भाजपा को नहीं पसंद करते हैं लोग

बंगाल के मुस्लिमों को फिरहाद हाकिम ने राम राज का डर दिखाया. साथ ही साथ कहा कि मैं योगी अत्याचारी, ढोंगी बाबा से नहीं डरता, भाजपा बंगाल में कभी नहीं आएगी, बंगाल के लोग BJP को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. UCC को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बंगाल में न तो भाजपा आएगी और न ही  UCC लागू होगा. 

मुस्लिमों को परेशान करना है मकसद

बंगाल के कल्चर का हवाला देते हुए कहा कि राम राज का मतलब बुलडोजर चलाओ, मुस्लिमों को परेशान करो, इनका राम राज ऐसा ही है, बंगाल में ममता थीं, ममता हैं और ममता ही रहेंगी. भाजपा बाहरी है और वह बंगाल में नहीं आएगी, योगी आदित्यनाथ के चाहे जितने फॅालोवर हो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता.

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नहीं है कोई भी जरूरत

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अखिल गिरि ने ‘राम राज’ को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा कि बंगाल में राम राज की कोई जरूरत नहीं है, इससे लोगों का पेट नहीं भरता'. राज्य की जनता विकास और कल्याण चाहती है, न कि धार्मिक नारों पर आधारित राजनीति. उन्होंने भरोसा जताया कि ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी और बंगाल में ममता राज ही जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा ‘राम राज’ का मुद्दा राज्य की वास्तविक जरूरतों से मेल नहीं खाता. 

टीएमसी पार्षद ने कही ये बात

वहीं दूसरी तरफ टीएमसी पार्षद अमीस बसु ने कहा कि आज हम बांग्लादेश का नेशनल एंथम नहीं गए पा रहा है जो 1905 में बंगाल के व्यक्ति ने बनाया था. आज कोई बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाता है तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है. जबकि बांग्लादेश को सरकार बिजली तक दे रही है और हम उसका नेशनल एंथम नहीं गए पा रहे. उन्होंने इसकी अनुमति देने की मांग भी की. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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