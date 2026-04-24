बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान ने सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है. करीब 91.91 प्रतिशत मतदान के साथ यह चरण इतिहास में दर्ज हो गया है. इस अभूतपूर्व भागीदारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बंपर वोटिंग सत्ता परिवर्तन का संकेत है या फिर मौजूदा सरकार के प्रति भरोसे का? बता दें कि राज्य के 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए मतदान ने न केवल राजनीतिक दलों को चौंकाया है, बल्कि विश्लेषकों के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है. 2021 में इन्हीं सीटों पर लगभग 82.64% मतदान हुआ था, जबकि इस बार करीब 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

बंपर वोटिंग: बदलाव या भरोसे का संकेत?

राजनीतिक विश्लेषण में आम धारणा यह रही है कि ज्यादा मतदान अक्सर एंटी-इन्कम्बेंसी का संकेत देता है. जब जनता मौजूदा सरकार से असंतुष्ट होती है, तो वह बड़ी संख्या में मतदान कर बदलाव की कोशिश करती है. लेकिन बंगाल का इतिहास इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं ठहराता. कई बार उच्च मतदान के बावजूद सरकारें दोबारा सत्ता में लौटी हैं. ऐसे में इस बार की बंपर वोटिंग को सीधे सत्ता परिवर्तन से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है.

SIR और वोटर लिस्ट पर असर

इस बार मतदान में बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ा कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को भी माना जा रहा है. इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में वोटर सूची में बदलाव हुए. जानकारी के अनुसार, करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जो कुल मतदाताओं का लगभग 12 प्रतिशत थे. ये ऐसे नाम थे जो या तो मृतक थे, पलायन कर चुके थे या स्थानांतरित हो गए थे. हालांकि, जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उन्हें न्यायाधिकरण के माध्यम से अपील का मौका दिया गया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने ट्रिब्यूनलों ने बहुत ही सीमित संख्या करीब 139 लोगों के वोटिंग अधिकार बहाल किए. विशेषज्ञों का मानना है कि कम मतदाता आधार पर मतदान प्रतिशत स्वतः बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक भागीदारी का आकलन जटिल हो जाता है.

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क्या कहता है इतिहास है?

पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास यह दर्शाता है कि मतदान प्रतिशत और सत्ता परिवर्तन के बीच सीधा संबंध नहीं है. 2011 में जब ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा को हराकर सत्ता संभाली, तब 84.33% मतदान हुआ थाजो उस समय का रिकॉर्ड था. इसके बाद 2016 और 2021 में मतदान घटकर क्रमशः 82.16% और 81.56% रह गया, फिर भी तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रही. अगर और पीछे जाएं, तो 1977 में कम मतदान (करीब 56%) के बावजूद वाम मोर्चा सत्ता में आया और तीन दशकों से अधिक समय तक शासन किया. 1977 से 1982 के बीच मतदान में करीब 20% की वृद्धि हुई, लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ. इससे स्पष्ट होता है कि मतदान प्रतिशत अकेले चुनावी नतीजों का निर्धारण नहीं करता.

अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा चुनावों के इतिहास में भी मतदान और नतीजों के बीच जटिल संबंध देखने को मिलता है. 2014 में रिकॉर्ड मतदान (करीब 66%) हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA ने भारी बहुमत हासिल किया, जिसे एंटी-इन्कम्बेंसी से जोड़ा गया. लेकिन 1984 में उच्च मतदान के बावजूद कांग्रेस ने ऐतिहासिक 415 सीटें जीतीं, जो उस समय सहानुभूति लहर का परिणाम था. इसी तरह 1971 में कम मतदान के बावजूद कांग्रेस को भारी बहुमत मिला, जबकि 1977 में मतदान बढ़ने पर सत्ता परिवर्तन हुआ. ये उदाहरण बताते हैं कि चुनाव केवल अंकगणित नहीं, बल्कि केमिस्ट्री भी है जहां भावनाएं, मुद्दे और परिस्थितियां अहम भूमिका निभाती हैं.

मुद्दे जो तय करेंगे चुनाव

इस बार बंगाल में चुनाव कई अहम मुद्दों पर लड़ा जा रहा है. इनमें बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, घुसपैठ, कानून-व्यवस्था और राज्य सरकार के 15 साल के कामकाज शामिल हैं. भाजपा (BJP) इन मुद्दों को जोर-शोर से उठा रही है और एंटी-इन्कम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है. वहीं TMC अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार, मुफ्त राशन और अन्य सामाजिक योजनाओं के दम पर जनता का समर्थन बनाए रखने का दावा कर रही है.

रेवड़ी राजनीति बनाम विकास

चुनाव में रेवड़ी राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है. राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विभिन्न वित्तीय लाभों की घोषणा कर रहे हैं. जहां TMC लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को 1500-1700 रुपये दे रही है, वहीं BJP ने 3000 रुपये देने का वादा किया है. इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता और अन्य योजनाओं को लेकर भी दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज है. विश्लेषकों का मानना है कि आज का मतदाता केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास, रोजगार और शासन की गुणवत्ता को भी महत्व देता है.

सामाजिक समीकरण और वोटिंग पैटर्न

बंगाल का चुनाव केवल मतदान प्रतिशत पर निर्भर नहीं करता. यहां जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण, ग्रामीण-शहरी विभाजन और स्थानीय उम्मीदवारों की छवि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. राज्य में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जो चुनावी परिणामों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है. BJP को जीत के लिए बड़े पैमाने पर हिंदू वोटों का एकजुट होना जरूरी माना जा रहा है. इसके अलावा, वाम दलों और कांग्रेस की भूमिका भी अहम होगी, जो वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं.

क्या BJP बना पाएगी सरकार?

BJP इस बार बंगाल में पूरी ताकत झोंक रही है और पहली बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में है. पार्टी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, NRC और घुसपैठ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है. वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC अपनी उपलब्धियों और जमीनी नेटवर्क के दम पर जीत का दावा कर रही है. दोनों दलों के आत्मविश्वास के बीच चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. बंगाल में 9% की बढ़ोतरी के साथ हुआ रिकॉर्ड मतदान यह जरूर दिखाता है कि जनता लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है. लेकिन इतिहास और वर्तमान संकेत यही बताते हैं कि सिर्फ ज्यादा या कम मतदान के आधार पर चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना मुश्किल है.

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आखिरकार, बूथ मैनेजमेंट, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं की भावनाएं ही तय करेंगी कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी. 4 मई को मतगणना के साथ यह साफ हो जाएगा कि बंपर वोटिंग ने किसके पक्ष में बाजी पलटी या फिर यह सिर्फ लोकतंत्र के उत्साह का प्रतीक भर था.