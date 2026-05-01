बंगाल में चुनावी आग! कोलकाता से भवानीपुर तक तनाव, कहां-कहां भिड़ीं BJP-TMC? दूसरे चरण के बाद अब तक क्या हुआ?

Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद राज्य की राजनीति में तनाव और हलचल तेज हो गई है. जहां एक ओर उम्मीदवार 4 मई को आने वाले नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंसा की कई घटनाओं ने माहौल को और गर्म कर दिया. झड़प, आरोप-प्रत्यारोप और EVM की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच प्रशासन और निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड में आ गए हैं. आइए जानते हैं कि दूसरे चरण के मतदान के बाद और मतगणना से पहले बंगाल में कैसे हालात हैं...

बेहाला में TMC-BJP समर्थकों के बीच हुई झड़प

दूसरे चरण की वोटिंग के कुछ घंटों बाद दक्षिण कोलकाता के बेहाला इलाके में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में कम से कम पांच लोग घायल हुए थे. ये घटना वार्ड 129 के रामकृष्णपल्ली इलाके में हुई, जहां पूर्व पार्षद और टीएमसी नेता अंजन दास समेत कई लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत विद्यासागर स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बाद में एसएसकेएम अस्पताल रेफर किया गया.

भाजपा और टीएमसी में जारी आरोप-प्रत्यारोप दौर

इस बीच, टीएमसी नेताओं का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने बिना उकसावे के हमला किया था. बेहाला पश्चिम से टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण था, लेकिन वोटिंग खत्म होते ही उनके कार्यकर्ताओं पर ईंटों और लाठियों से हमला किया गया. वहीं भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए टीएमसी पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगाया. भाजपा नेता देबजीत सरकार के अनुसार, पहले हमला उनके कार्यकर्ता और मतदान एजेंट पर किया गया, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी. पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है. इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

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EVM को लेकर सियासी घमासान जारी

इस बीच दूसरे चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देर रात कोलकाता के भवानीपुर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं, जहां EVM मशीनें रखी गई हैं. उन्होंने दावा किया कि राज्य के कई हिस्सों से EVM में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं. ममता बनर्जी ने कहा कि वह CCTV फुटेज देखने के बाद खुद स्थिति का जायजा लेने पहुंचीं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोका, जबकि नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को अनुमति होती है.

सीएम ममता ने EC पर लगाया गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंटों को गिरफ्तार किया जा रहा है और एकतरफा रवैया अपनाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मतगणना या EVM में छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तो उनकी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी. हालांकि, उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और विश्वास जताया कि उनकी पार्टी जीत दर्ज करेगी.

भवानीपुर सीट पर बढ़ा तनाव, धारा 163 लागू

भवानीपुर विधानसभा सीट, जो राज्य की सबसे हाई-प्रोफाइल सीटों में से एक है, वहां के हालात को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. यह सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला होने के कारण चर्चा में है. मतदान के बाद सखावत मेमोरियल स्कूल में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है.

क्या है धारा 163?

बता दें कि BNS की धारा 163, पहले की CrPC की धारा 144 का नया रूप है. इसे लागू करने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, प्रदर्शन करने या हथियार लेकर चलने पर रोक होती है. उल्लंघन करने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है.

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सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रशासन ने स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है. अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. चुनाव आयोग और पुलिस अधिकारी CCTV और लगातार पेट्रोलिंग के जरिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, ताकि मतगणना प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से हो सके.

राजनीतिक तनाव से और बढ़ा सस्पेंस

दूसरे चरण के बाद बंगाल में हो रही इस तरह की घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में तनाव को और बढ़ा दिया है. एक ओर जहां रिकॉर्ड मतदान ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है, वहीं दूसरी ओर हिंसा और आरोप-प्रत्यारोप ने सस्पेंस को और गहरा कर दिया है. अब सभी की नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब नतीजे सामने आएंगे और यह साफ होगा कि जनता ने किसके पक्ष में फैसला दिया है.