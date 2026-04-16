2021 में वोटों की लूट हुई, फिर होगी...मुस्लिम धर्मगुरु ने बढ़ाई ममता बनर्जी की टेंशन

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर पारा हाई है. भाजपा लगातार TMC पर निशाना साध रही है. वोटो की कटौती के बाद से लगातार TMC भाजपा सरकार पर हमलावर है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जमकर टिप्पणी कर रही हैं, इसी बीच बंगाल के पीरजादा ने एक सनसनी खेज खुलासा किया है. पीरजादा ने कहा है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. वोटों की लूट 2021 की तरह फिर से हो सकती है. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं.

2021 में हुई वोटों की लूट

बंगाल में सुन्नी मुस्लिमों के धर्म गुरु पीर होते है ऐसे ही एक पीर ने ममता की परेशानी बड़ा दी है. पीरजादा इब्राहिम सिद्दकी ने ममता बनर्जी पर वोट लूटने का आरोप लगाया है कहा कि 2021 में वोट की लूट हुई, अब फिर से वोट लूटने की तैयारी है. आगे कहा कि BSF, CISF कितना भी लगा लगा लो पुलिस, प्रशासन तो उन्ही का जिनकी 15 साल से सत्ता है.

सालों से हो रही है वोटों की लूट

इसके अलावा कहा कि 2021 में वोटर वोट डालने जाते मतदान केंद्र पर पता चलता था कि वोट डल गया है. इस लूट का प्रचलन यहां से सालों से चलता आ रहा है. पीरजादा ने चुनौती देते हुए कहा कि कोई निष्पक्ष चुनाव कराकर दिए और अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो नतीजे चौकाने वाले होंगे. पूरे बंगाल में वोटर वोट करने से प्रभावित होता है. गुंडा गर्दी होती है, मारपीट होती है और इसके अलावा सत्ताधारी दल की गैंग है.

Add Zee News as a Preferred Source

ममता बनर्जी ने साधा निशाना

वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल चुनिंदा लोगों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने यह आरोप तब लगाया, जब उन्होंने दावा किया कि कोलकाता हवाई अड्डे के पास सुरक्षा जांच के लिए केंद्रीय बलों ने उनकी गाड़ी रोक ली थी. तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई और चुनाव निकाय के व्हाट्सऐप निर्देश के कथित स्क्रीनशॉट भी साझा किए, जिसमें पार्टी के नेताओं की गाड़ियों की तलाशी लेने का आदेश दिया गया था. बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. नतीजों का ऐलान 4 मई को होगा.