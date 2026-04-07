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भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा पाकिस्तान...रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया

Rajnath Singh: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने बंगाल पर नजर डालने की कोशिश की, तो भगवान ही जानता है कि इस बार पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंट जाएगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 07, 2026, 12:54 PM IST
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भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा पाकिस्तान...रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया

Rajnath Singh: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा था कि इस बार टारगेट कोलकाता तक होगा. जिसपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था. बस इतना कहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया. अगर उन्होंने फिर बंगाल पर नजर डालने की कोशिश की, तो भगवान ही जानता है कि इस बार पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंट जाएगा.

ममता बनर्जी पर साधा निशाना

इसके अलावा कहा कि ममता दीदी तीन बार यहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आपने बंगाल के लोगों के लिए क्या किया है आपने सिर्फ अत्याचार किया है हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है. TMC अपने तीन कार्यकाल के बाद बराबर बंगाल के हालात को बदतर बनाया है.

 

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परिवर्तन की ओर बढ़ा बंगाल

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है. इस बार 4 मई को बंगाल में नई सरकार होगी. यहां रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दासगुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं. स्वप्न दासगुप्ता को जिताने के लिए मैं यहां घर-घर में जा रहा हूं. बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है, इस बार बंगाल में वोट बंगाली देगा. चुनाव आयोग एक दम सही कदम उठा रहा है.

अभिषेक बनर्जी ने खड़ा किया था सवाल 

इससे पहले TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमित शाह और राजनाथ सिंह चुप हैं. शाह हमें हर दिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोलकाता को धमकी दिया तो चुप हैं.

ये भी पढ़ें: सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे... पाक की गीदड़भभकी के बाद अभिषेक बनर्जी ने चेताया

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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