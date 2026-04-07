भगवान ही जानता है कितने टुकड़ों में बंटेगा पाकिस्तान...रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ख्वाजा आसिफ को चेताया

Rajnath Singh: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़भभकी का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने बंगाल पर नजर डालने की कोशिश की, तो भगवान ही जानता है कि इस बार पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंट जाएगा.
Trending Photos
Rajnath Singh: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गीदड़भभकी करते हुए कहा था कि इस बार टारगेट कोलकाता तक होगा. जिसपर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ऐसा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए था. बस इतना कहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश बन गया. अगर उन्होंने फिर बंगाल पर नजर डालने की कोशिश की, तो भगवान ही जानता है कि इस बार पाकिस्तान कितने टुकड़ों में बंट जाएगा.
इसके अलावा कहा कि ममता दीदी तीन बार यहां की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आपने बंगाल के लोगों के लिए क्या किया है आपने सिर्फ अत्याचार किया है हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है. TMC अपने तीन कार्यकाल के बाद बराबर बंगाल के हालात को बदतर बनाया है.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर कहा, "पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसके बारे में इतना कहूंगा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान ने एक बार बंगाल की… pic.twitter.com/6ppEEtxJNS
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है. इस बार 4 मई को बंगाल में नई सरकार होगी. यहां रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दासगुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं. स्वप्न दासगुप्ता को जिताने के लिए मैं यहां घर-घर में जा रहा हूं. बंगाल में इस बार परिवर्तन तय है, इस बार बंगाल में वोट बंगाली देगा. चुनाव आयोग एक दम सही कदम उठा रहा है.
इससे पहले TMC लीडर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमित शाह और राजनाथ सिंह चुप हैं. शाह हमें हर दिन बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान ने कोलकाता को धमकी दिया तो चुप हैं.
ये भी पढ़ें: सत्ता में आए तो हम घर में घुसकर मारेंगे... पाक की गीदड़भभकी के बाद अभिषेक बनर्जी ने चेताया
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.