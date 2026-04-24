West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल ने पहले चरण में मतदान कर दिया है और इस बार आंकड़े केवल बड़े नहीं हैं, वे अस्थिर करने वाले हैं. 23 अप्रैल 2026 को हुए पहले चरण के विधानसभा चुनाव में राज्य ने चौंकाने वाला 92.5%+ मतदान दर्ज किया. यह सिर्फ हाल के समय का सबसे अधिक मतदान नहीं है; यह वह संख्या है जो राजनीतिक विश्लेषकों को रुककर यह पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा है? क्योंकि चुनाव केवल इस बात के बारे में नहीं होते कि किसने वोट डाला. वे इस बात के बारे में होते हैं कि अचानक कितने नए लोग वोट डालने निकल पड़े.

इस क्षण को समझने के लिए पिछले दो दशकों की चुनावी यात्रा पर नजर डालना जरूरी है. 2006 में, जब वाम मोर्चा पूरी तरह सत्ता में था, मतदान लगभग 81% था. 2011 तक यह बढ़कर 84-85% हुआ और यही मामूली सा दिखने वाला उछाल भारत के सबसे बड़े राजनीतिक बदलावों में से एक के साथ आया. 34 साल की वाम सरकार का अंत और ममता बनर्जी का उदय. फिर 2021 में मतदान लगभग 82.3% पर स्थिर हो गया एक प्रतिस्पर्धी लेकिन अपेक्षाकृत स्थिर चुनावी माहौल का संकेत. और अब 2026 में यह आंकड़ा केवल बढ़ा नहीं है यह उछला है. 82% से सीधे 92% के पार. लगभग 10 प्रतिशत का उछाल.

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चुनावी राजनीति में यह कोई सामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है. यह एक झटका है. राजनीतिक विज्ञान ऐसे क्षणों का लंबे समय से अध्ययन करता रहा है. यूनिवर्सिटी ऑफ केम्ब्रिज (University of Cambridge) जैसे संस्थानों से निकलने वाले शोध- विशेषकर British Journal of Political Science और Electoral Studies जैसे जर्नल्स में प्रकाशित लगातार यह बताते हैं कि जब मतदान 8-12% तक अचानक बढ़ता है, तो इसका असर अक्सर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जाता है.

एंटी-इन्कम्बेंसी बनाम कल्याणकारी राजनीति की टक्कर

शोधकर्ताओं जैसे Pippa Norris और Sarah Birch का तर्क है कि स्थिर मतदान दर एक स्थिर वोट बैंक को दर्शाती है. लेकिन जब मतदान अचानक बढ़ता है, तो इसका मतलब होता है कि नए और पहले निष्क्रिय मतदाता मैदान में आए हैं और ये मतदाता अक्सर संतुष्टि से नहीं, बल्कि असंतोष से प्रेरित होते हैं. यह विचार नया नहीं है. दशकों पहले ही ऐन्थॉनी डाउंज (Anthony Downs) ने अपनी किताब ऐन एकनामिक थिरी ऑफ डिमॉक्रेसी (An Economic Theory of Democracy, 1957) में और विल्यम राइकर (William Riker) ने अपने कार्यों में यह बताया था कि मतदाता तब बड़ी संख्या में बाहर आते हैं जब उन्हें लगता है कि चुनाव का दांव बड़ा है और नतीजा अनिश्चित है. यानी, ज्यादा मतदान आराम का नहीं, बल्कि तनाव का संकेत होता है.

क्या 2026 में दोहराएगा बंगाल अपना राजनीतिक इतिहास?

पश्चिम बंगाल आज ठीक उसी तनाव को दर्शाता है. इतिहास भी कुछ कह रहा है. 2011 का चुनाव, जिसमें मतदान 84% के पार गया था, वेव इलेक्शन कहा गया. वह केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं था, बल्कि जनता के दबे हुए भावों का विस्फोट था. उसी चुनाव ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी. आज, जब मतदान उस स्तर को भी काफी पीछे छोड़ चुका है, तुलना अपने आप सामने खड़ी हो जाती है. लेकिन केवल आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते. संदर्भ भी महत्वपूर्ण है.

ममता बनर्जी 15 साल से अधिक समय से सत्ता में हैं. इतना लंबा समय कि कोई भी सरकार आंदोलनकारी ऊर्जा से संस्थागत थकान की ओर बढ़ जाती है. समय के साथ शासन की कहानियां बदलती हैं. कानून-व्यवस्था, राजनीतिक टकराव और विभिन्न विवादों ने एक ऐसा माहौल बनाया है जहां मुकाबला अब एकतरफा नहीं रहा. चुनौती देने वाली ताकत, खासकर भारतीय जनता पार्टी, लगातार अपनी उपस्थिति मजबूत कर चुकी है. ऐसे में मतदान का महत्व और बढ़ जाता है. क्योंकि भारत में चुनाव केवल बड़े प्रतिशत से नहीं जीते जाते वे बूथ दर बूथ जीते जाते हैं. 2021 में कई सीटें बेहद छोटे अंतर से तय हुई थीं कभी-कभी एक बूथ पर कुछ दर्जन वोटों से. अब जब मतदान में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो यह उस सूक्ष्म गणित को पूरी तरह बदल देती है. नए मतदाताओं की छोटी-सी पसंद भी बड़े राजनीतिक परिणाम दे सकती है.

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इस बार चुनावी प्रक्रिया में भी बदलाव दिख रहा है. केंद्रीय बलों की अधिक तैनाती, सख्त निगरानी और मतदाता सत्यापन ने पुराने चुनावी ढांचे को बदला है. लंबे समय तक बंगाल के चुनाव कैडर-मैनेज्ड माने जाते रहे हैं. लेकिन जब मतदान 90% पार कर जाए और वह भी कड़ी निगरानी में, तो वह मैनेज्ड टर्नआउट नहीं लगता वह ऑर्गेनिक जनभागीदारी लगता है. और ऑर्गेनिक जनभागीदारी सत्तारूढ़ सरकार के लिए हमेशा अस्थिरता लेकर आती है इस मामले में ममता बनर्जी के लिए.

क्या ‘टर्नआउट शॉक’ ममता सरकार के लिए खतरे की घंटी?

राजनीतिक वैज्ञानिक ऐसे क्षणों को टर्नआउट शॉक कहते हैं. यानी वह स्थिति जब मतदाता आधार अचानक बढ़ जाता है और पुराने वोटिंग पैटर्न भविष्य की भविष्यवाणी करने में कमजोर पड़ जाते हैं. नए मतदाता अपने साथ नई उम्मीदें, नई नाराजगी और बदलाव की इच्छा लेकर आते हैं. यह जरूरी नहीं कि इससे तुरंत सरकार बदल जाए. दुनिया में ऐसे उदाहरण भी हैं जहां ज्यादा मतदान ने सत्तारूढ़ दल को फायदा दिया है खासकर जब वही नए मतदाताओं को बाहर लाने में सफल हो. लेकिन पश्चिम बंगाल 2026 का माहौल कुछ और ही कहानी कहता है. यहां मतदान न तो नियंत्रित लगता है, न ही एक जैसा यह भावनात्मक, व्यापक और ऊर्जावान लगता है. और यही अंतर निर्णायक होता है. क्योंकि जब वे लोग वोट डालने निकलते हैं जो पहले चुप थे, तो वे आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए वोट नहीं करते. वे उस भावना को व्यक्त करने के लिए वोट करते हैं जिसे पहले दबा दिया गया था.

अगर सिद्धांत, इतिहास और वर्तमान आंकड़ों को एक साथ रखा जाए, तो तस्वीर साफ होने लगती है. एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल में, स्पष्ट टकराव के बीच, और बेहतर चुनावी निगरानी के साथ डबल-डिजिट मतदान वृद्धि शायद ही कभी स्थिरता का संकेत होती है. यह अधिकतर परिवर्तन का संकेत होती है. पश्चिम बंगाल पहले भी ऐसे बदलाव देख चुका है. वाम दल कभी अडिग लगते थे जब तक कि बढ़ते मतदान ने उन्हें हटा नहीं दिया. ममता बनर्जी कभी बदलाव की लहर पर सवार थीं. आज वे उसी लहर के दूसरी तरफ खड़ी दिखाई दे रही हैं.

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राजनीतिक विज्ञान निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता लेकिन वह पैटर्न पहचानता है और 2026 का पश्चिम बंगाल रिकॉर्ड मतदान, तीव्र प्रतिस्पर्धा और बदलती जमीनी हकीकतों के साथ उसी पैटर्न को दोहरा रहा है जिसे ऐन्थॉनी डाउंज (Anthony Downs) से लेकर आधुनिक कैम्ब्रिज शोधकर्ता तक पहचानते आए हैं. यह एक ऐसे मतदाता का पैटर्न है जो अब निष्क्रिय नहीं रहा और जब मतदाता इतना सक्रिय, इतना व्यापक और इतना मुखर हो जाता है, तो सत्ता शायद ही अछूती रहती है. 92% मतदान के साथ, पश्चिम बंगाल सिर्फ वोट नहीं कर रहा. वह एक बड़ा संकेत दे रहा है.