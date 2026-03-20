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West Bengal Election 2026: RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले आरजी कर पीड़िता की मां ने कहा है कि वह चुनाव लड़ना चाहती हैं. उन्होंने नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी सीट से आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 20, 2026, 11:26 AM IST
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West Bengal Election 2026: RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है. इसी बीच आरजी कर पीड़िता की मां ने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहती हैं. उन्होंने नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी सीट से आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है. उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा ने पहले ऑफर भी दिया था लेकिन तब उन्होंने मन नहीं बनाया था लेकिन अब उनका चुनाव लड़ने का मन है. 

पहले मिला था ऑफर
उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुझे बहुत पहले BJP से ऑफर मिला था, लेकिन मैं दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी. मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने और इस राज्य की सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया है CPI(M) मेरी बेटी की मौत का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुपचाप TMC की मदद कर रही है.

पार्टी ने नहीं उतारा है प्रत्याशी
हालांकि इसपर बंगाल BJP प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन पार्टी की लिस्ट में पानीहाटी सीट नहीं थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी बाद में कोई फैसला ले सकती है. BJP स्टेट यूनिट के चीफ स्पोक्सपर्सन देबजीत सरकार ने कहा कि दिल्ली में BJP की पार्लियामेंट्री कमेटी ही यह फैसला ले सकती है.

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दिल्ली से होगा फैसला
इसके अलावा कहा कि मैंने उसे टेलीविजन पर देखा, पर्सनली, मुझे उससे हमदर्दी है, लेकिन जब तक हमें अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी से मंजूरी नहीं मिल जाती, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता. वहीं CPI(M) के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने आरोप से इनकार किया,  सलीम ने कहा, BJP और RSS ने इस घटना का इस्तेमाल किया, जबकि CPI(M) परिवार के साथ खड़ी रही. हमारे यूथ लीडर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की अंतिम यात्रा बीच में ही छोड़ दी और इमरजेंसी में परिवार की मदद के लिए दौड़ पड़े.

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट
चुनाव के लिए भाजपा ने दो लिस्ट जारी की है. बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं. चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक, राज्य में इस बार 2 चरणों (23 और 29 अप्रैल) में चुनाव होंगे. जबकि मतगणना 4 मई को होगी. भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों की 2 लिस्ट घोषित कर चुकी है. उसकी पहली सूची में 144 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे, जबकि दूसरी लिस्ट में 111 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए हैं. 

ये भी पढ़ें: लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी नहीं...फिर क्यों राज ठाकरे ने पेश किया ब्लूप्रिंट, क्या है 'महाराष्ट्र नेक्स्ट' प्लेटफॉर्म?

 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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