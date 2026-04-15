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Hindi Newsदेशहम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते; मुझे 2 और TMC को मिले 800 वोट...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?

हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते; मुझे 2 और TMC को मिले 800 वोट...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?

West Bengal Election 2026: नंदीग्राम से BJP उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सनातनियों को एकजुट होने का आह्वान किया है. साथ ही साथ कहा कि तृणमूल उम्मीदवार हिंदू गांवों में प्रचार करते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि सनातनी कब एकजुट होंगे?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 15, 2026, 01:23 PM IST
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हम मुस्लिम गांव में नहीं जा सकते; मुझे 2 और TMC को मिले 800 वोट...शुभेंदु ने चुनाव से पहले किसे चेताया?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है. भाजपा-टीएमसी एक दूसरे के ऊपर जमकर निशाना साध रही है. इसी बीच नंदीग्राम से BJP उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने सनातनियों से एकजुट होने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम गांवों में BJP का कोई झंडा नहीं है, BJP उम्मीदवार मुस्लिम गांवों में प्रचार नहीं कर सकते. तृणमूल उम्मीदवार हिंदू गांवों में प्रचार करते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि सनातनी कब एकजुट होंगे. 

एकजुट होने का किया आह्वान

आगे कहा कि मोहम्मदपुर हाई मदरसा बूथ में, मुझे 2 वोट मिले और तृणमूल को 800, वहीं मोहम्मदपुर हाई स्कूल बूथ में, जो हिंदू-बहुल बूथ है, अगर 700 वोट पड़े, तो मुझे 400, तृणमूल को 250 और अन्य को 50 वोट मिले. क्या आपने कभी थोड़ा भी सोचा है कि आप (हिंदू) बंटे हुए हैं, जबकि वे (मुसलमान) एकजुट होकर वोट दे रहे हैं?

अमित शाह ने भी साधा निशाना

वहीं गंगारामपुर में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है. बंगाल की भूमि पर हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे. नहीं बनने देंगे. चाहिए था? 550 साल से... कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, डीएमके रामलला को टेंट में रखे थे. अंग्रेजों से लेकर कांग्रेस तक सबने राम मंदिर का विरोध किया. 2019 में आपने नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने भव्य मंदिर बनाकर जयश्री राम... और ये दीदी, अपने चट्टे-बट्टे (समान स्वभाव वाला) हुमायूं कबीर को साथ में रखकर बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं. 

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दिलीप घोष ने भी साधा निशाना

जबकि BJP नेता दिलीप घोष ने I-PAC के को-फाउंडर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी पर कहा कि I-PAC में बहुत सारे स्कैम हैं. कई शिकायतें आई हैंय जांच चल रही है, और जैसे-जैसे फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है.

ममता बनर्जी ने की लोगों से अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बंगाली नववर्ष पर राज्य के लोगों को बधाई दी और सभी नागरिकों के लिए शांति, सद्भाव और समृद्धि की कामना की. उन्होंने लोगों से बांटने वाली ताकतों का विरोध करने की भी अपील की और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों से अपनी अपील दोहराई. पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होगा, और विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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West Bengal Election 2026

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