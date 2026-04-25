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Hindi Newsदेशबंगाल चुनाव में गजब नजारा, बैलगाड़ी से प्रचार पर पहुंचा टीएमसी प्रत्‍याशी; बैल हुए बेकाबू- कट गया हंगामा

बंगाल चुनाव में गजब नजारा, बैलगाड़ी से प्रचार पर पहुंचा टीएमसी प्रत्‍याशी; बैल हुए बेकाबू- कट गया हंगामा

West Bengal Election 2026: बंगाल के पूर्वी बर्दवान के आउशग्राम में TMC की बैलगाड़ी रैली के दौरान बैल अचानक बेकाबू हो गए, जिससे अफरातफरी मच गई और प्रचार बाधित हुआ. भीड़ और तेज आवाज को कारण माना जा रहा है. विपक्ष ने इस पर तंज कसा. यह सीट कभी सीपीएम का गढ़ थी, जो अब TMC के कब्जे में है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:52 AM IST
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बंगाल विधानसभा चुनाव
बंगाल विधानसभा चुनाव

TMC Bullock Cart Rally: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले के आउशग्राम में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की एक अनोखी चुनावी रैली में अचानक अफरातफरी मच गई. बैलगाड़ी के जरिए किए जा रहे इस प्रचार अभियान में शामिल  बैल अचानक बेकाबू हो गए और मौके पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए रैली को बीच में रोकना पड़ा और बाद में बिना बैलगाड़ी के ही प्रचार कार्यक्रम पूरा किया गया.

‘जंगल महल’ इलाके में खास रणनीति

आउशग्राम का एक हिस्सा ‘जंगल महल’ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां TMC ने पारंपरिक तरीके से लोगों को जोड़ने के लिए बैलगाड़ी रैली का सहारा लिया था. इस रैली का आयोजन पार्टी उम्मीदवार श्यामाप्रसन्ना लोहार के समर्थन में किया गया था. कार्यक्रम की जिम्मेदारी आउशग्राम 2 नंबर ब्लॉक के TMC अध्यक्ष शेख अब्दुल लालोन के पास थी. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रैली में भारी भीड़ और लाउडस्पीकर की तेज आवाज के कारण बैलगाड़ी में जुते बैल घबरा गए. घबराहट में उन्होंने नियंत्रण खो दिया और इधर-उधर भागने लगे. इस दौरान कुछ लोगों को बचने के लिए भागते हुए देखा गया, वहीं कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है.

विपक्ष ने कसा तंज

इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि अनोखे प्रचार का यह तरीका उल्टा पड़ गया और इससे पार्टी की तैयारियों पर सवाल खड़े होते हैं. राजनीतिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज है और इसे चुनावी माहौल में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि आउशग्राम विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी दिलचस्प रहा है. एक समय यह क्षेत्र सीपीएम का मजबूत गढ़ माना जाता था. साल 2011 तक यहां वामपंथी दलों का दबदबा रहा, लेकिन उसके बाद यह सीट TMC के कब्जे में चली गई और तब से तृणमूल यहां अपनी पकड़ बनाए हुए है.

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आउशग्राम में हुई यह घटना चुनावी प्रचार के दौरान सुरक्षा और योजना की अहमियत को उजागर करती है. जहां एक ओर TMC पारंपरिक अंदाज से मतदाताओं को आकर्षित करना चाहती थी, वहीं यह रणनीति उलटी पड़ती नजर आई.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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