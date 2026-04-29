West Bengal Election: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें मिलीं. एक जगह तो वोटर्स इंतेजार करते-करते थक गए और फिर प्रशासन पर गुस्सा हो गए. जिसके बाद हालात बिगड़ गए और फोर्सेज को लाठीचार्ज करना पड़ा.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई. दिलचस्प बात यह है कि वोटर्स पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच रहे हैं. हालांकि कई जगहों पर EVM मशीन भी खराब होने की खबरें मिली हैं. इसी तरह बाली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर भी मशीन खराब हुई है, जिसके चलते वोटर्स भड़क गए और हालात इतने बिगड़े कि फोर्सेज को लाठी चार्ज करना पड़ गया.
जानकारी के मुताबिक बाली विधानसभा केंद्र में डॉन बोस्को लिलुआ सोहनलाल विद्यालय में मशीन खराब होने के चलते वोटर्स गुस्सा हो गए, जिसके चलते सेंट्रल फोर्सेज ने लाठीचार्ज कर दिया है. कुछ वोटर भी जख्मी हो गए हैं. दो लोगों को हिरासत में भी लिया. घटना बूथ संख्या 152, 153 और 154 की है. घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों को टांगकर ले जा रही है.
पोलिंग बूथ पर भी मशीन खराब हुई है, जिसके चलते वोटर्स भड़क गए और हालात इतने बिगड़े कि फोर्सेज को लाठी चार्ज करना पड़ा. pic.twitter.com/nw5vGyDEd3
— Tahir Kamran | طاہرکامران (@TahirBijnori) April 29, 2026
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