Advertisement
trendingNow13197130
Hindi NewsदेशWest Bengal Election: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी

West Bengal Election: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें मिलीं. एक जगह तो वोटर्स इंतेजार करते-करते थक गए और फिर प्रशासन पर गुस्सा हो गए. जिसके बाद हालात बिगड़ गए और फोर्सेज को लाठीचार्ज करना पड़ा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal Election: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है. वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई. दिलचस्प बात यह है कि वोटर्स पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच रहे हैं. हालांकि कई जगहों पर EVM मशीन भी खराब होने की खबरें मिली हैं. इसी तरह बाली विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर भी मशीन खराब हुई है, जिसके चलते वोटर्स भड़क गए और हालात इतने बिगड़े कि फोर्सेज को लाठी चार्ज करना पड़ गया.

fallback

जानकारी के मुताबिक बाली विधानसभा केंद्र में डॉन बोस्को लिलुआ सोहनलाल विद्यालय में मशीन खराब होने के चलते वोटर्स गुस्सा हो गए, जिसके चलते सेंट्रल फोर्सेज ने लाठीचार्ज कर दिया है. कुछ वोटर भी जख्मी हो गए हैं. दो लोगों को हिरासत में भी लिया. घटना बूथ संख्या 152, 153 और 154 की है. घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज लोगों को टांगकर ले जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खबर अपडेट की जा रही है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

West Bengal: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी
West Bengal Election 2026
West Bengal: EVM खराब होने से गुस्साए वोटर्स, फोर्सेज ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी
'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
West Bengal Assembly Election 2026
'बाहर से आए सारे ऑब्जर्वर... आतंकवाद फैला रहे', ममता पोस्टर गायब देख भड़क गईं
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
Live Death Video
'सानु इक पल चैन ना आवे...’ सॉन्ग पर झूम रही थी महिला… अगले ही पल थम गई सांसें!
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में सुवेंदु का आरोप, TMC ने नकली अंगुलियां खरीदीं, रिक्शे में आई महुआ भड़कीं
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
Baba Bageshwar
जिसको खुजली हो, नागपुर दरबार में आए, मिटा दी जाएगी... बाबा बागेश्वर किस पर भड़क गए?
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
West Bengal Election 2026
West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: नदिया में भाजपा नेता पर हमला, TMC कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
Supreme Court
आधी रात SC में हलचल: ‘सिंघम’ को हटाने के लिए किसने खटखटाया अदालत का दरवाजा?
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
India Weather news
हवा के साथ आए बदरा और रिमझिम... 48 घंटे सुकून से बीतेंगे, पर मई की भविष्यवाणी खतरनाक
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
West Bengal Election 2026
पहले चरण में टूटा वोटिंग का रिकॉर्ड, ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी
Abhishek Banerjee
'देखता हूं, 4 मई के बाद कौन-सा BJP नेता दिल्ली से आता है', बनर्जी ने दी चेतावनी