बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, EC की रणनीति क्या है?

West Bengal Election 2026: कांग्रेस में चुनावी बिगुल बजने वाला है. चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है, चर्चा ये है कि इस बार चुनाव 5 से 7 चरणों में हो सकता है.
Trending Photos
West Bengal Election 2026: इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है. मार्च के बीच तक ही चुनावी कैलेंडर घोषित करने की समय सीमा है. जिसे लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. आयोग तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के साथ मतदान शुरू कर सकता है. हालांकि एसआईआर 'न्याय' में फंसे पश्चिम बंगाल और केरल में थोड़ी देर बाद चुनाव करा सकता है. चर्चा ये भी है कि 5 से 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकते हैं.
कितने चरणों में होगा चुनाव?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में मतदान चरणों की संख्या कम करने की उम्मीद की थी. 2021 में आठ चरणों के चुनाव हुआ था. हालांकि अब पता चला है कि कार्यक्रम को शेड्यूल करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में राज्य में छह चरणों से कम में चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है. 2021 में, कोविड महामारी के बीच आठ चरणों में और 2016 में छह चरणों में मतदान हुआ था.
इन दो चुनौतियां का सामना कर रहा बंगाल
पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं, पहला कड़े मुकाबले वाले चुनावों के लिए पारंपरिक रूप से तैनाती और दूसरा, लंबी चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) और उसके बाद की 'न्याय प्रक्रिया' क्योंकि 60 लाख से ज्यादा वोटरों की किस्मत अभी भी अधर में लटकी हुई है. सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो राज्य में पहले से 200 से ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं.
पश्चिम बंगाल कब पहुंच सकता है आयोग?
तमिलनाडु की बात करें तो इसके गठन की समय सीमा 10 मई है. जबकि असम में 20 मई और पुडुचेरी में 15 जून है, चुनावी मामलों में असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्थिति बेहतर है. चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह इन तीनों राज्यों का दौरा कर लिया है. हालांकि, केरल अभी भी समीक्षा का इंतजार कर रहा है. संभवत: पश्चिम बंगाल में इसके बाद चुनाव आयोग दौरा करे. पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है. ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं. ऐसे में चुनाव में देरी भी हो सकती है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.