Advertisement
trendingNow13128639
Hindi Newsदेशबंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, EC की रणनीति क्या है?

बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, EC की रणनीति क्या है?

West Bengal Election 2026: कांग्रेस में चुनावी बिगुल बजने वाला है. चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है, चर्चा ये है कि इस बार चुनाव 5 से 7 चरणों में हो सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 03, 2026, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, EC की रणनीति क्या है?

West Bengal Election 2026: इस साल देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है. मार्च के बीच तक ही चुनावी कैलेंडर घोषित करने की समय सीमा है. जिसे लेकर चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गया है. आयोग तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के साथ मतदान शुरू कर सकता है. हालांकि एसआईआर 'न्याय' में फंसे पश्चिम बंगाल और केरल में थोड़ी देर बाद चुनाव करा सकता है. चर्चा ये भी है कि 5 से 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो सकते हैं. 

कितने चरणों में होगा चुनाव?
ET की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस बार बंगाल में मतदान चरणों की संख्या कम करने की उम्मीद की थी. 2021 में आठ चरणों के चुनाव हुआ था. हालांकि अब पता चला है कि कार्यक्रम को शेड्यूल करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में राज्य में छह चरणों से कम में चुनाव कराना संभव नहीं हो सकता है.  2021 में, कोविड महामारी के बीच आठ चरणों में और 2016 में छह चरणों में मतदान हुआ था.

इन दो चुनौतियां का सामना कर रहा बंगाल
पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए दो बड़ी चुनौतियां हैं, पहला कड़े मुकाबले वाले चुनावों के लिए पारंपरिक रूप से तैनाती और दूसरा, लंबी चली विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) और उसके बाद की 'न्याय प्रक्रिया' क्योंकि 60 लाख से ज्यादा वोटरों की किस्मत अभी भी अधर में लटकी हुई है. सुरक्षा चुनौतियों की बात करें तो राज्य में पहले से 200 से ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की कंपनियां तैनात की जा चुकी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बंगाल कब पहुंच सकता है आयोग?
तमिलनाडु की बात करें तो इसके गठन की समय सीमा 10 मई है. जबकि असम में 20 मई और पुडुचेरी में 15 जून है, चुनावी मामलों में असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की स्थिति बेहतर है. चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह इन तीनों राज्यों का दौरा कर लिया है. हालांकि, केरल अभी भी समीक्षा का इंतजार कर रहा है. संभवत: पश्चिम बंगाल में इसके बाद चुनाव आयोग दौरा करे. पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर घमासान मचा हुआ है. ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं. ऐसे में चुनाव में देरी भी हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?