CEC Gyanesh Kumar Clash: पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. हाई-लेवल इलेक्शन रिव्यू मीटिंग में CEC और एक सीनियर इलेक्शन ऑब्जर्वर के बीच तीखी बहस हो गई. रिव्यू मीटिंग के दौरान CEC ज्ञानेश कुमार पर्यवेक्षकों से जानकारी हासिल कर रहे थे तो इसी दौरान कूच बिहार साउथ के जनरल ऑब्जर्वर अनुराग यादव की बारी आई तो उन्होंने जवाब देने में देरी की, जिसके बाद CEC ने कोई टिप्पणी की, जिसपर अनुराग यादव ने कहा कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं. जानिए कौन हैं IAS अनुराग यादव और क्या है पूरा मामला.

CEC ज्ञानेश कुमार ने की आलोचना

इस बहस के बाद मीटिंग में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद दूसरे मुद्दों पर बातचीत फिर से शुरू हुई. हालांकि यादव को EC ने तुरंत जनरल ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया. बताया जा रहा है कि बगावत नहीं बल्कि कहां क्या बोलना चाहिए इसलिए उन्हें हटाया गया, TOI की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान यादव से उनके चुनाव क्षेत्र में पोलिंग बूथों की संख्या के बारे में बेसिक सवाल पूछे गए थे और वह सही जानकारी नहीं दे पाए, जिससे ज्ञानेश कुमार ने उनकी आलोचना की.

'25 साल का है तजुर्बा'

EC के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि एक ऑब्जर्वर कमीशन की आंख और कान होता है. अगर कोई ऑफिसर, कई दिन जमीन पर बिताने के बाद भी, पोलिंग स्टेशनों की संख्या जैसी बेसिक जानकारी वेरिफाई नहीं कर पाता है, तो यह प्रोसेस की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाता है. जिसपर जवाब देते हुए अनुराग यादव ने कहा कि हमने भी इस सेवा में 25 साल गुजारे हैं आप हमसे ऐसी बात नहीं कर सकते हैं.

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कौन हैं अनुराग यादव

अनुराग यादव की बात करें तो ये 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ये यूपी सरकार के प्रधान सचिव स्तर के आईएएस हैं. हाल में ही उन्हें यूपी में सोशल वेलफेयर एवं सैनिक कल्याण विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वो आईटी विभाग में भी अपनी सेवा दे चुके हैं. इनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है और इन्हें प्रभावशाली अधिकारियों में से एक माना जाता है.