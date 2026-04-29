आधी रात सुप्रीम कोर्ट में हलचल: ‘सिंघम’ अजय पाल शर्मा को हटाने के लिए किसने खटखटाया दरवाजा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटाने की मांग की गई है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है.
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटाने की मांग की गई है. यह याचिका मंगलवार देर रात ई-फाइल की गई. याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया है, जिसके तहत नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों, यहां निष्पक्ष चुनाव की रक्षा की मांग कर सकते हैं.
याचिका में कहा गया है कि अजय पाल शर्मा, जिन्हें यूपी का 'सिंघम' कहा जाता है, चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर के तौर पर जरूरी निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं. आरोप है कि साउथ 24 परगना में तैनाती के बाद उन्होंने राजनीतिक उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए डराने और अनुचित दबाव बनाने जैसे काम किए. याचिका में कहा गया है कि उनकी मौजूदगी चुनावी माहौल को खराब कर रही है और लोगों का भरोसा कमजोर कर रही है. इसमें यह भी कहा गया कि ऑब्जर्वर का काम निष्पक्ष रहकर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करना होता है, लेकिन अगर वे पक्षपात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ता है.
जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि ऑब्जर्वर को स्वतंत्र रूप से चुनाव की निगरानी करनी होती है और किसी भी तरह की गड़बड़ी से लोकतंत्र की विश्वसनीयता प्रभावित होती है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश देने की मांग की है.
वहीं, बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार खत्म हो चुका है. 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हो रहा है. पहले चरण में 93.2% रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी, जिसे लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं. कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान पूरा हुआ और अब नतीजे 4 मई को असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ घोषित किए जाएंगे.
बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में सुरक्षा के ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो भारतीय चुनावों में बहुत कम देखने को मिलते हैं. यह चरण 7 जिलों की 142 सीटों पर हो रहा है. आंकड़े इसकी बड़ी तस्वीर दिखाते हैं. 2.3 लाख से ज्यादा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान, 38,297 राज्य पुलिसकर्मी, 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर, 100 खर्च ऑब्जर्वर और NIA की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं.
मतदान से पहले बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई. भारी सुरक्षा, कड़ी निगरानी और साफ संदेश के साथ चुनाव कराया जा रहा है कि वोटिंग डर-भय से मुक्त और निष्पक्ष होनी चाहिए. सोमवार रात अकेले 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गईं, जिससे एहतियाती हिरासत के मामलों में तेजी आई है. केंद्रीय टीमों ने संवेदनशील इलाकों का दौरा भी किया और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कानून का पालन करने की चेतावनी दी.
पिछले 72 घंटों में चुनाव आयोग के निर्देश पर 2348 संदिग्ध उपद्रवियों को जेल भेजा गया है, जिनमें पानीहाटी और बर्दवान के टीएमसी पार्षद भी शामिल हैं. इसके अलावा 653 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं. एक सूत्र के मुताबिक,'चुनाव आयोग ने पुलिस से कहा है कि सुबह तक कोई भी उपद्रवी बाहर नहीं रहना चाहिए.'
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