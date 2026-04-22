Advertisement
trendingNow13187804
Hindi Newsदेशचुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका! AJUP में भगदड़, ‘पैसे और वादों’ पर उठा सवाल; प्रत्याशी TMC में शामिल

चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका! AJUP में भगदड़, ‘पैसे और वादों’ पर उठा सवाल; प्रत्याशी TMC में शामिल

पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हुमायूं कबीर को पश्चिम बर्धमान के बाद बीरभूम से भी बड़ा झटका लगा है, चुनाव से एक दिन पहले, नानूर और दुबराजपुर से AJUP प्रत्याशियों ने पार्टी छोड़कर टीएमसी में वापसी की. इसके पहले पश्चिम बर्धमान में उनकी पार्टी AJUP के 4 प्रमुख उम्मीदवारों ने इस्तीफा दे दिया था.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी (Photo- Humayun Kabeer)
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी (Photo- Humayun Kabeer)

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) को बीरभूम में करारा झटका लगा है. चुनाव से एक दिन पहले, नानूर और दुबराजपुर से AJUP प्रत्याशियों ने पार्टी छोड़कर टीएमसी में वापसी की. इन नेताओं ने बीरभूम जिला परिषद् के अध्यक्ष काजल शेख की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल होकर हुमायूं कबीर को बड़ा सियासी झटका दिया है. सूत्रों की माने तो AJUP की तरफ से जब प्रत्याशी बनाते समय कुछ वादे किए गए थे. प्रत्याशियों ने बताया कि अभी तक हुमायूं कबीर की पार्टी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने बताया कि पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए एक करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था.

AJUP छोड़कर टीएममसी में वापसी करने वाले इन नेताओं ने बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए इन उम्मीदवारों ने अपनी निजी संपत्ति जैसे घर, जमीन और पत्नी के गहने तक बेच दिए लेकिन पार्टी ने इनको किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की. ऐसी परिस्थिति में इन प्रत्याशियों की नाराजगी हुमायूं कबीर से बढ़ती चली गई. मामला इतना अधिक बढ़ गया कि नानूर और दुबराजपुर के दोनों उम्मीदवारों ने  आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) छोड़ छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में घर वापसी कर ली. 

बीरभूम में हुमायूं कबीर को बड़ा झटका

बीरभूम के नानूर और दुबराजपुर में दो हुमायूं कबीर के दो खास उम्मीदवारों के पार्टी से इस तरह से अचानक इस्तीफा देकर टीएमसी में वापसी को लेकर सूबे में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ये मामला इस वजह से भी ज्यादा गरम है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू होने में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. ऐसे में हुमायूं कबीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी है. इसके पहले हुमायू कबीर की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया था लेकिन वो भी टूट गया. इसके बाद पार्टी नेताओं का ये रवैया है. ऐसे में चुनाव शुरू होने से पहले हुमायूं कबीर अब क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बर्धमान में भी 4 उम्मीदवारों ने दिया था इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हुमायूं कबीर को पश्चिम बर्धमान में बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) के 4 प्रमुख उम्मीदवारों ने इस्तीफा दे दिया है. पश्चिम बर्धमान जिले की 9 में से 4 विधानसभा सीटों (रानीगंज, पांडेश्वर, दुर्गापुर पूर्व और बाराबनी) के पार्टी उम्मीदवारों ने हुमायूं कबीर का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया था. रानीगंज के राहुल घोष, पांडेश्वर के जुवेद शेख, दुर्गापुर पूर्व की रुबिया बेगम और बाराबनी के आदित्य दास ने पार्टी छोड़ी थी.
इन नेताओं ने दुर्गापुर में टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होते हुए हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए थे.

यह भी पढ़ेंः नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026Assembly Election 2026

Trending news

'बाहर से आए सभी पार्टी वर्कर Out...' बंगाल में चुनाव आयोग ने लागू किया सख्त रूल
West Bengal Assembly Election 2026
'बाहर से आए सभी पार्टी वर्कर Out...' बंगाल में चुनाव आयोग ने लागू किया सख्त रूल
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
West Bengal Election 2026
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
April 22 Pahalgam attack
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
April 22 Pahalgam attack
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
West Bengal Election 2026
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा