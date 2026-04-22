चुनाव से पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका! AJUP में भगदड़, ‘पैसे और वादों’ पर उठा सवाल; प्रत्याशी TMC में शामिल

पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) को बीरभूम में करारा झटका लगा है. चुनाव से एक दिन पहले, नानूर और दुबराजपुर से AJUP प्रत्याशियों ने पार्टी छोड़कर टीएमसी में वापसी की. इन नेताओं ने बीरभूम जिला परिषद् के अध्यक्ष काजल शेख की उपस्थिति में टीएमसी में शामिल होकर हुमायूं कबीर को बड़ा सियासी झटका दिया है. सूत्रों की माने तो AJUP की तरफ से जब प्रत्याशी बनाते समय कुछ वादे किए गए थे. प्रत्याशियों ने बताया कि अभी तक हुमायूं कबीर की पार्टी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया. उन्होंने बताया कि पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए एक करोड़ रुपए देने का भी वादा किया था.

AJUP छोड़कर टीएममसी में वापसी करने वाले इन नेताओं ने बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के लिए इन उम्मीदवारों ने अपनी निजी संपत्ति जैसे घर, जमीन और पत्नी के गहने तक बेच दिए लेकिन पार्टी ने इनको किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं की. ऐसी परिस्थिति में इन प्रत्याशियों की नाराजगी हुमायूं कबीर से बढ़ती चली गई. मामला इतना अधिक बढ़ गया कि नानूर और दुबराजपुर के दोनों उम्मीदवारों ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) छोड़ छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) में घर वापसी कर ली.

बीरभूम में हुमायूं कबीर को बड़ा झटका

बीरभूम के नानूर और दुबराजपुर में दो हुमायूं कबीर के दो खास उम्मीदवारों के पार्टी से इस तरह से अचानक इस्तीफा देकर टीएमसी में वापसी को लेकर सूबे में सियासी पारा चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ये मामला इस वजह से भी ज्यादा गरम है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव शुरू होने में महज कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं. ऐसे में हुमायूं कबीर के चेहरे पर चिंता की लकीरें आना लाजमी है. इसके पहले हुमायू कबीर की पार्टी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया था लेकिन वो भी टूट गया. इसके बाद पार्टी नेताओं का ये रवैया है. ऐसे में चुनाव शुरू होने से पहले हुमायूं कबीर अब क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पश्चिम बर्धमान में भी 4 उम्मीदवारों ने दिया था इस्तीफा

पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले हुमायूं कबीर को पश्चिम बर्धमान में बड़ा झटका लगा है, जहां उनकी पार्टी 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) के 4 प्रमुख उम्मीदवारों ने इस्तीफा दे दिया है. पश्चिम बर्धमान जिले की 9 में से 4 विधानसभा सीटों (रानीगंज, पांडेश्वर, दुर्गापुर पूर्व और बाराबनी) के पार्टी उम्मीदवारों ने हुमायूं कबीर का साथ छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया था. रानीगंज के राहुल घोष, पांडेश्वर के जुवेद शेख, दुर्गापुर पूर्व की रुबिया बेगम और बाराबनी के आदित्य दास ने पार्टी छोड़ी थी.

इन नेताओं ने दुर्गापुर में टीएमसी जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होते हुए हुमायूं कबीर पर गंभीर आरोप लगाए थे.

यह भी पढ़ेंः नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान