West Bengal Election Dates 2026: क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान

West Bengal Election Election 2026 Schedule: भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पिछली बार हुए असेंबली चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC ने जबरदस्त जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी.
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West Bengal Election Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया था. जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या में अहम बदलाव आया है.
पश्चिम बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें हैं. वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. तब TMC ने 213 से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 77 सीटें हासिल की थीं. इसके साथ ही वह राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी. कुछ सीटें अन्य दलों और निर्दलियों को मिलीं थीं.
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