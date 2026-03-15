Advertisement
trendingNow13141714
Hindi NewsदेशWest Bengal Election Dates 2026: क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान

West Bengal Election Dates 2026: क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान

West Bengal Election Election 2026 Schedule: भारतीय चुनाव आयोग की ओर से पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. पिछली बार हुए असेंबली चुनाव में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली TMC ने जबरदस्त जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 15, 2026, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal Election Dates 2026: क्या ममता के गढ़ में BJP खिला पाएगी कमल? पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए महा-समर का ऐलान

West Bengal Election Election 2026 Schedule: चुनाव आयोग तमिलनाडु, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण करवाया था. जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या में अहम बदलाव आया है. 

2021 में चला था ममता बनर्जी का जादू

पश्चिम बंगाल असेंबली में कुल 294 सीटें हैं. वर्ष 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने जबरदस्त जीत हासिल की थी. तब TMC ने 213 से अधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी. वहीं भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 77 सीटें हासिल की थीं. इसके साथ ही वह राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी. कुछ सीटें अन्य दलों और निर्दलियों को मिलीं थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का हुआ ऐलान
Assam Assembly Elections 2026
असम में BJP लगाएगी हैट्रिक या कांग्रेस का वनवास होगा खत्म? चुनावी तारीख का हुआ ऐलान
केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदलेगी 'पावर गेम'? चुनाव की तारीख घोषित
Kerala Election Dates 2026
केरल में जारी रहेगा LDF-UDF का दौर या BJP बदलेगी 'पावर गेम'? चुनाव की तारीख घोषित
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
Assembly Elections Schedule
चुनावी बिगुल बजने से पहले CM ममता का बड़ा दांव, बढ़ा पुजारियों और मुअज्जिनों का वेतन
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Bombay HC
पति के स्पर्म से बच्चा तो चाहिए लेकिन... हाईकोर्ट में महिला की अजीबो-गरीब डिमांड
Election 2026 Date announcement LIVE: चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, थोड़ी देर में पांच राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान
Assembly Elections 2026
Election 2026 Date announcement LIVE: चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू, थोड़ी देर में पांच राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
Navi Mumbai News
सड़क पर कार का तांडव,तेज रफ्तार SUV ने 6 गाड़ियों को कुचला, बुरी तरह जख्मी हुई महिला
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
West Bengal Election 2026
बंगाल-असम चुनाव से पहले BSF जवानों की बढ़ी टेंशन! DG के ‘लाठी’ वाले आदेश पर उठे सवाल
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
West Bengal assembly election
सरकार पर करेंगे हमले लेकिन दीदी का नहीं लेंगे नाम! बंगाल चुनाव में BJP की नई रणनीति
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
election date 2026
छुट्टी के दिन क्यों चुनाव की तारीखों का ऐलान? EC की 'खास टाइमिंग' के पीछे है मकसद
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000
Bhagwant Mann
पंजाब: इलाज के लिए पैसे नहीं थे, AAP सरकार की योजना ने बचाई मजदूर की जान! मिले 90000