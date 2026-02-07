घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI)ने नया आदेश जारी किया है. इस बार चुनाव से पहले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर्स के घर-घर पहुंचकर वोटर्स स्लिप बांटेंगे.
ECI: एक तरफ पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बहस छिड़ी है, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, अब विधानसभा चुनाव में वोट देने वालों को वोटर्स स्लिप डाउनलोड प्रिंटआउट लेने के लिए किसी नेता पर नहीं निर्भर होना पड़ेगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के नए आदेश के मुताबिक, इस बार चुनाव से पहले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर्स के घर-घर पहुंचकर वोटर्स स्लिप बांटेंगे.
प्रैक्टिस को और मजबूत करना होगा
इस बारे में पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस से मिली सिफारिश के बाद कमीशन ने यह फैसला लिया है. CEO के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक, BLO की ड्यूटी है कि वे वोटर्स के बीच वोटर्स स्लिप बांटें. हालांकि, 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनाव में यह एक भूली हुई प्रैक्टिस बन गई थी लेकिन इस बार, कमीशन इस प्रैक्टिस को और मजबूत करना चाहता है.
आसान होंगी चीजें
इससे न सिर्फ वोटर्स के लिए चीजें आसान होंगी, बल्कि वोटर्स लिस्ट बांटने का सिस्टम भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वोटर्स स्लिप नहीं बांटी जाती हैं, तो संबंधित वोटर्स संबंधित BLO से संपर्क कर सकेंगे और उनसे सीधे वोटर्स स्लिप ले सकेंगे. इस बीच, कमीशन ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी, नंदिनी चक्रवर्ती के ऑफिस को एक रिमाइंडर भेजा है कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में शामिल BLO, BLO सुपरवाइज़र, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) को मिलने वाली मेहनताना की रकम तुरंत जारी की जाए.
चीफ सेक्रेटरी ने भेजा कम्युनिकेशन
इस मामले में कमीशन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को भेजा गया यह तीसरा कम्युनिकेशन है. इस मामले में पहला कम्युनिकेशन पिछले साल अगस्त में भेजा गया था, उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन पिछले साल दिसंबर में भेजा गया था. (IANS)
