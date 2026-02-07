Advertisement
trendingNow13101269
Hindi Newsदेशघर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI)ने नया आदेश जारी किया है. इस बार चुनाव से पहले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर्स के घर-घर पहुंचकर वोटर्स स्लिप बांटेंगे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 07, 2026, 02:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर-घर वोटर्स स्लिप पहुंचाएंगे BLO, पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग का बड़ा आदेश

ECI: एक तरफ पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर बहस छिड़ी है, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, अब विधानसभा चुनाव में वोट देने वालों को वोटर्स स्लिप डाउनलोड प्रिंटआउट लेने के लिए किसी नेता पर नहीं निर्भर होना पड़ेगा. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के नए आदेश के मुताबिक, इस बार चुनाव से पहले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) वोटर्स के घर-घर पहुंचकर वोटर्स स्लिप बांटेंगे.

प्रैक्टिस को और मजबूत करना होगा
इस बारे में पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) के ऑफिस से मिली सिफारिश के बाद कमीशन ने यह फैसला लिया है. CEO के ऑफिस के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के नियमों के मुताबिक, BLO की ड्यूटी है कि वे वोटर्स के बीच वोटर्स स्लिप बांटें. हालांकि, 2011 के बाद से पश्चिम बंगाल में किसी भी चुनाव में यह एक भूली हुई प्रैक्टिस बन गई थी लेकिन इस बार, कमीशन इस प्रैक्टिस को और मजबूत करना चाहता है.

आसान होंगी चीजें
इससे न सिर्फ वोटर्स के लिए चीजें आसान होंगी, बल्कि वोटर्स लिस्ट बांटने का सिस्टम भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर वोटर्स स्लिप नहीं बांटी जाती हैं, तो संबंधित वोटर्स संबंधित BLO से संपर्क कर सकेंगे और उनसे सीधे वोटर्स स्लिप ले सकेंगे. इस बीच, कमीशन ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी, नंदिनी चक्रवर्ती के ऑफिस को एक रिमाइंडर भेजा है कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में शामिल BLO, BLO सुपरवाइज़र, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) को मिलने वाली मेहनताना की रकम तुरंत जारी की जाए. 

Add Zee News as a Preferred Source

चीफ सेक्रेटरी ने भेजा कम्युनिकेशन
इस मामले में कमीशन की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को भेजा गया यह तीसरा कम्युनिकेशन है. इस मामले में पहला कम्युनिकेशन पिछले साल अगस्त में भेजा गया था, उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन पिछले साल दिसंबर में भेजा गया था. (IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal news

Trending news

Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
Valentine Week 2026
Rose Day: आपके पार्टनर को दिया गया गुलाब आखिर आया कहां से? UP-तमिलनाडु के बीच टक्कर
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
Kerala elections
केरल की धरती पर कमल प्रयोग! त्रिशूर में नबीन का इशारा, BJP ने खोले सियासी पत्ते
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
BJP Councillor
नामांकन के बाद रितु तावड़े का विस्फोटक बयान, कहा- बांग्लादेशियों को करेंगे बाहर
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
India-US trade deal
टैरिफ की जंग में भारत आगे! अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील कि चीन-पाकिस्तान के छूटे पसीने
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
Shashi Tharoor
सदन में नहीं पेश हो सका कश्मीरी पंडितों के अधिकारों पर बिल, शशि थरूर का छलका दर्द
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
Omar Abdullah
CM उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को 'पावरफुल' जवाब, बोले- 'हम बनेंगे तुम्हारा हिस्सा?
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज