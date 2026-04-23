15 साल से ममता राज! बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. 15 साल से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं. पिछली बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, सत्ता नहीं मिली लेकिन जनाधार जरूर बढ़ गया. अब सवाल है कि क्या सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) का फायदा भाजपा उठा पाएगी? इसमें भी बड़ी बात यह है कि BJP ममता सरकार के असंतोष को क्या वोटों में बदलने में कामयाब होगी? यह अपने आप तो नहीं होने वाला. कुछ फैक्टर हैं, जो दिखाते हैं कि भाजपा कहां खड़ी है और टीएमसी की ताकत क्या है?

बंगाल में सत्ता-विरोधी लहर असली हो सकती है, लेकिन यह पूरे राज्य में नहीं दिखती है. यह बिखरी हुई अवस्था में है. वोटरों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट को लेकर गुस्सा है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, शासन-प्रशासन और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं हैं लेकिन यह गुस्सा सभी इलाकों में एक समान नहीं है. संबंधित जिले, जाति समूह और स्थानीय मुद्दों के हिसाब से यह नाराजगी अलग-अलग है.

टीएमसी को फायदा कहां से मिल रहा?

हां, यह समझना महत्वपूर्ण है. ममता बनर्जी की पार्टी को अपनी लाभकारी योजनाओं से फायदा मिल रहा है. वही 'लाभार्थी वोटर' टीएमसी के लिए वफादार दिखते हैं. महिलाओं और ग्रामीण वोटरों के बीच कल्याणकारी योजनाएं सत्ता-विरोधी लहर के असर को कुंद करती हैं. शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि पूरे राज्य में ममता विरोधी लहर नहीं बन पाती.

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भाजपा के साथ प्लस और माइनस

पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा ने अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सबसे बडे़ कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में उतारा है. ममता सरकार के खिलाफ असंतोष को भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री की अपील, घुसपैठ और शासन-प्रशासन के मुद्दे, जबर्दस्त कैंपेनिंग और बूथ स्थर की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है.

इन सब चीजों के बावजूद भाजपा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं. बंगाल में टीएमसी उसकी छवि को 'बाहरी पार्टी' के तौर पर पेश करती रही है. हालांकि, पिछले पांच साल में यह आरोप कमतर हुए हैं. भाजपा के पास फिलहाल बताने के लिए ममता के सामने मुख्यमंत्री पद के लिए कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं हैं. वो अलग बात है कि गृह मंत्री अमित शाह रैलियों में कह रहे हैं कि बंगाली भाषी ही राज्य का मुख्यमंत्री होगा. टीएमसी के मुकाबले जमीनी स्तर पर अब भी भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाया है.

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