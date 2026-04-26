मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी की सीनियर लीडर पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा बंगाल में हर तरफ जय श्रीराम, मां काली के नारे लग रहे हैं, अब किसी को दिक्कत है क्या कर सकते हैं. वहीं भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, मां दुर्गा, मां काली जाग चुकी हैं और वह बंगाल की हवाओं में दिख रहा है.

जय श्री राम के लग रहे हैं नारे

आगे बोलते हुए नितिन नवीन ने कहा बंगाल में हर तरफ जय श्रीराम, मां काली के नारे लग रहे हैं, अब किसी को दिक्कत है क्या कर सकते हैं. ममता बनर्जी को इसमें दिक्कत क्यों हैं, ये समझ नहीं आता है? बंगाल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 4 मई के बाद बंगाल में भगवा लहराएगा. पार्टी एक टीम के रूप में काम कर रही है. देश की दिशा को बनाने के लिए जिस प्रकार से नीति आयोग का गठन होता है और मैं खुश हूं कि इस बार पश्चिम बंगाल को मौका मिला है. पश्चिम बंगाल को नेतृत्व करने का मौका मिला, देश की नीति बनाने का मौका मिला है. पश्चिम बंगाल के निश्चित रूप से अच्छे दिन आने वाले हैं.

मां काली जाग चुकी हैं

वहीं सांसद रवि किशन ने कहा मां दुर्गा, मां काली जाग चुकी है और वह बंगाल की हवाओं में दिख रहा है, वह गुस्सा, आक्रोश, नफरत, बम, कटमनी, जो दंगई, दंबगई, गुंडई यहां हुई है उसके खिलाफ मतदान हो रहा है. बंगाल को कई सालों तक डरा कर रखा गया. यहां एक अलग बांग्लादेश बन रहा है, मतदान उसके खिलाफ है. हर बंगाली, हर हिंदू अपने अस्तित्व, बंगाल को बचाने के लिए वोट कर रहा है.

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महिलाओं को चाहिए सशक्तिकरण

जबकि सांसद मनोज तिवारी ने कहा पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सशक्तिकरण चाहिए. गरीब को 5 लाख का फ्री इलाज चाहिए. TMC ने बलात्कार करने वालों का साथ दिया है. अब ममता और TMC का समय खत्म हो गया. पश्चिम बंगाल को डबल इंजन के साथ विकसित करके दिखाएंगे. (ANI)