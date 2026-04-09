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Hindi Newsदेशबदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी... हल्दिया रैली में PM मोदी ने CM ममता पर साधा निशाना

'बदलाव की आंधी TMC सरकार को हटाएगी...' हल्दिया रैली में PM मोदी ने CM ममता पर साधा निशाना

West Bengal Election 2026: PM मोदी ने हल्दिया रैली में कहा कि जिन राज्यों में BJP सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल में TMC की नीतियों के कारण PM मत्स्य संपदा योजना का लाभ मछुआरों तक नहीं पहुंच पाया. उन्होंने TMC पर वोट बैंक तुष्टीकरण और योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:15 PM IST
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पीएम मोदी
पीएम मोदी

PM Modi Addresses Public Rally In Haldia: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल की जनता ने हर विपरीत परिस्थिति को हराकर बदलाव लाने का फैसला कर लिया है. पीएम मोदी ने कहा कि राज्य में बदलाव की लहर साफ दिखाई दे रही है और यह उत्साह भाजपा की संभावित जीत का संकेत है. उन्होंने TMC सरकार को निर्मम बताते हुए कहा कि जनता अब उसे हटाने के लिए तैयार है.

विकसित बंगाल का विजन

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह चुनाव सामान्य नहीं है, बल्कि विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है. उन्होंने जोर दिया कि बंगाल के गौरव और आर्थिक ताकत को फिर से स्थापित करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत मौजूदा सरकार को हटाने से होगी. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब TMC सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है. उन्होंने कहा कि जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार का केंद्र था, वह आज विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है.

हल्दिया का जिक्र, इंडस्ट्रियल गिरावट पर चिंता

पीएम मोदी ने हल्दिया का उदाहरण देते हुए कहा कि यह क्षेत्र कभी रोजगार और उद्योग का बड़ा केंद्र था, जहां लोग काम के लिए आते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है. पीएम मोदी ने TMC सरकार पर आरोप लगाया कि उसके शासन में घुसपैठ की समस्या बढ़ी है और राज्य की प्राथमिकताओं से ध्यान भटक गया है. उन्होंने हल्दिया के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि प्राचीन ताम्रलिप्त क्षेत्र कभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, लेकिन अब उसकी स्थिति कमजोर हो गई है. 

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मछली उत्पादन को लेकर पीएम मोदी ने TMC पर साधा निशाना 

पीएम मोदी ने हल्दिया की जनसभा में मछली उत्पादन, केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य की नीतियों को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार, जो पहले मछली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, अब उत्पादन दोगुना कर चुका है और दूसरे राज्यों को सप्लाई भी कर रहा है. उन्होंने असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी पिछले एक दशक में मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने PM मत्स्य संपदा योजना का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में मछली और झींगा उत्पादन बढ़ाने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) की बड़ी भूमिका रही है. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि इसमें PM नाम जुड़ा हुआ है. पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि TMC सरकार केंद्र की योजनाओं के नाम बदल देती है या उन्हें सही तरीके से लागू नहीं करती. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का उदाहरण देते हुए कहा कि असली लाभार्थियों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है.

समुदायों की अनदेखी का मुद्दा

पीएम मोदी ने माहिष्य समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि वे TMC का वोट बैंक नहीं हैं. पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार बनने पर सभी को संविधान के अनुसार उनका अधिकार मिलेगा.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस के पास नहीं है कोई लॉन्ग टर्म विजन... असम में गरजे PM मोदी, बारपेटा रैली से BJP-NDA की हैट्रिक का किया दावा

प्रधानमंत्री ने TMC पर आरोप लगाया कि वह वोट बैंक की राजनीति के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश करती है. उन्होंने कहा कि अदालतें बार-बार ऐसे प्रयासों को खारिज करती हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपनी नीतियों पर कायम रहती है. प्रधानमंत्री का यह संबोधन साफ संकेत देता है कि भाजपा इस चुनाव को विकास बनाम वर्तमान सरकार के मुद्दे पर लड़ रही है, जहां बदलाव को मुख्य चुनावी एजेंडा बनाया गया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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