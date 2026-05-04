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बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ? SIR की 'सफाई' से TMC का सूपड़ा साफ

BJP Won West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है. 15 सालों से टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंका है. पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 04:34 PM IST
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बंगाल में BJP की प्रचंड जीत के पांच हीरो, ममता की हार के विलेन कौन-कौन ? SIR की 'सफाई' से TMC का सूपड़ा साफ

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है. 15 सालों से बंगाल में राज कर रही टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंका है. पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने जा रही है. पिछले चुनाव में 213 सीटें हासिल करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी इस बार 100 के भीतर सिमटती दिख रही है. बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के पीछे पांच नामों की चर्चा हो रही है. 

बंगाल में बीजेपी की जीत के पांच हीरो कौन हैं ? 

पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी के लिए यह जीत ऐतिहासिक है. पार्टी की जीत में मोदी का मैजिक चला. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैलियां की. बंगाल में पीएम मोदी की 'झालमुड़ी' हिट साबित हुई.  गृहमंत्री अमित शाह की रणनीतियों ने बंगाल की राजनीति की हवा बदल दी. शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष की बंगाल में सालों की मेहनत से तैयार पिच ने बीजेपी के लिए जीत को आसान बना दिया, लेकिन इन बड़े नामों के साथ कुछ साइलेंट हीरो भी रहे, जिन्होंने सालों से जमीन पर मेहनत कर टीएमसी को बंगाल में उखाड़ फेंका . चाहे वो बंगाल के प्रभारी मंगल पांडेय हो, भूपेंद्र यादव हो या सुनील बंसल. इनकी महीनों की मेहनत रंग लाई है. जीत के हीरो के तौर पर बंगाल में बीजेपी सह प्रभारी बिप्लब देव के नाम को छोड़ा नहीं जा सकता है.  

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बंगाल में ममता बनर्जी की हार के 5 फैक्टर 

SIR ने टीएमसी का सूपड़ा किया साफ : विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट से 91 लाख नामों का हटना टीएमसी के लिए घातक साबित हुआ. मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन(SIR) के कटे नामों में अधिकांश मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, मालदा, नदिया और दक्षिण 24 परगना से थे.  ममता के गढ़ में SIR ने टीएमसी का सूपड़ा साफ कर दिया.  

बंगाल में मुस्लिम कार्ड फेल: ममता बनर्जी के मुस्लिम प्रेम पर हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण हावी रहा. बंगाल में हिंदुओं के मन में डर का माहौल है.   हिंदू वोटर एकमत होकर बीजेपी की तरफ हो गए.  मुस्लिम कार्ड के खिलाफ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण ने बंगाल में नतीजों को पलट दिया.   

भय, भ्रष्टाचार ने छीन ली दीदी की कुर्सी : 15 सालों से सीएम की कुर्सी पर बैठी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी हावी रहा. बंगाल में हिंसा, बढ़ते अपराध और टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुंडाराज ममता की हार की वजह बनी. राशन घोटाला, भर्ती घोटाला , 10000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों ने वोटर्स को टीएमसी के खिलाफ कर दिया.  

ममता महिला वोटर्स को भी संभाल नहीं सकीं : बंगाल में महिला वोटर्स भी टीएमसी से दूर हो गई. जबकि बीजेपी का महिला कार्ड उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ.  

टीएमसी की गुटबाजी पर बीजेपी का एकजुट चेहरा हावी: टीएमसी में गुटबाजी हावी रही. ममता बनर्जी इसे दूर करने में फेल रही.वहीं, बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने एक साथ आकर स्थानीय मुद्दों को भुनाया.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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West Bengal Election Result 2026

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