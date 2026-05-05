अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?

West Bengal Election Result: अंग, बंग और कलिंग अब तीनों स्तंभों पर भाजपा का कब्जा है. पश्चिम बंगाल जीत के साथ ही पीएम मोदी का सपना हकीकत में बदल गया, अंग, बंग और कलिंगा की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है, इसके क्या मायने हैं जानते हैं.
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West Bengal Election Result: पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत ने सभी पैमानों को तोड़ दिया, पीएम मोदी ने 10 रुपए की झालमुड़ी से जो चुनावी माहौल सेट किया उसने हर किसी को चौंका दिया, भाजपा की सालों की मेहनत रंग लाई और पार्टी ने यहां पर 206 सीटों पर जीत हासिल, इस जीत के साथ ही पीएम मोदी का 'अंग, बंग, कलिंग' का सपना पूरा हो गया. जीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग, इन तीनों स्तंभों ने विकसित भारत के महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है और NDA पर भरोसा किया है. अंग, बंग और कलिंगा की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों है आइए जानते हैं?
अंग, बंग और कलिंग ये तीनों भाजपा के लिए बेहद अहम हैं, अंग (बिहार), बंग (बंगाल) और कलिंग (ओडिशा) पर अब भाजपा का कब्जा है. पीएम मोदी ने इन्हें पूर्वी भारत के विकास का इंजन बताते हुए, इन ऐतिहासिक क्षेत्रों को भारतीय अर्थव्यवस्था व राष्ट्रवाद के केंद्र के रूप में पेश किया है. बंगाल जीत के साथ ही लोग इसे अखंड भारत के सपने से जोड़ रहे हैं. क्योंकि प्राचीन भारत में यह वह त्रिकोण था, जो भारत की दशा और दिशा तय करता था.
अंग प्रदेश की स्थापना दानवीर कर्ण ने की थी. यह क्षेत्र मगध के पूर्व में स्थित था, जो आज के बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में फैला हुआ है. यह प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसकी राजधानी चंपापुरी थी, जो जो व्यापार का प्रमुख केंद्र थी. दानवीर कर्ण ने अपनी वीरता के जरिए इस प्रदेश को विश्व विख्यात कर दिया था. यह क्षेत्र अपनी वीरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था, हालांकि बाद में इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था.
प्राचीन काल में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बसे भूभाग को ‘वंग’ या ‘बंग’ कहा जाता था. वर्तमान में इसका ताल्लुक बंगाल और बांग्लादेश दोनों से है. प्राचीन काल में वंग एक शक्तिशाली साम्राज्य था और ब्रिटिश शासन के दौरान यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था. यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि, मलमल के कारोबार और समुद्री व्यापार के लिए विख्यात था. पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में पीएम ने कहा था कि ‘बंग’ की मजबूती के बिना पूर्वी भारत का विकास अधूरा है. अब यहां पर भी भाजपा ने जीत हासिल की ऐसे में इसकी चर्चा होने लगी.
मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग, इन तीनों स्तंभों ने विकसित भारत के महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है और NDA पर भरोसा किया है। pic.twitter.com/MIemibGAxu
अंग, बंग के बाद तीसरा स्तंभ कलिंग है, प्राचीन काल में कलिंग महान नाविकों (सदोबा) की भूमि थी जो बाली, सुमात्रा और जावा तक भारत की संस्कृति का परचम लहराते थे. कलिंगा युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था. मौर्य काल से लेकर गुप्त काल और फिर पाल राजाओं के दौर तक, भारत की ताकत का केंद्र यही पूर्वी कोना हुआ करता था. कलिंगा को वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है. आज के समय कलिंग संसाधनों से भरा हुआ है. कलिंगा में प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिज हैं.
अंग, बंग और कलिंग अब तीनों पर भाजपा का कब्जा है. पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पीएम मोदी का वो सपना हकीकत में बदलने जा रहा है जिसको उन्होंने सालों पहले देखा था. अंग यानी कि बिहार में मानव संसाधन और कृषि की अपार संभावनाएं हैं. जबकि बंग यानी पश्चिम बंगाल के पास विशाल समुद्री तट और बंदरगाह हैं और कलिंग में काफी मात्रा में लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिज हैं. इन तीन राज्यों के आर्थिक तालमेल से भारत को और ज्यादा मजबूती मिल सकती है.
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