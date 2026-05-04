काउंटिंग टेबल मत छोड़ना... भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल, दोपहर 1 बजे ममता ने हाथ जोड़कर क्या अर्जेंट मैसेज दिया?

पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान रुझानों में बीजेपी काफी आगे निकल गई. ममता के घर के बाहर बाइक सवारों ने जय श्रीराम के नारे लगाए. इस बीच ममता ने कहा, शुरुआती 2-3 राउंड की गिनती हुई जबकि कुल 6 से 8 राउंड पूरे होने थे. ममता ने साफ कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता तब तक काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेंगे, जब तक पूरी गिनती खत्म नहीं हो जाती.
Trending Photos
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम में वोटों की गिनती जारी है. इस बार रुझानों में बीजेपी ने ममता बनर्जी की टीएमसी को पीछे छोड़ते हुए 191 सीटों पर बढ़त बनाई है. वहीं टीएमसी महज 97 सीटों पर बढ़त बना पाई है. इस बीच भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर के बाहर. कुछ भगवाधारी बाइक सवारों ने 'जय श्री राम' के नारे लगाए. वहीं ममता बनर्जी ने रुझानों को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के एजेंटों को काउंटिंग सेंटरों पर रोका गया.
ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, 'काउंटिंग सेंटर पर हमें रोका गया वहां बड़ी धांधली हुई है. काउंटिंग बंद थी. पूरे सेंटर पर चारो ओर से घेर रखा है. हमारे कार्यकर्ताओं और काउंटिंग एजेंटों को घुसने नहीं दिया जा रहा है. ये बीजेपी का पहले से तय किया गया प्लान था. इसके मुताबिक पहले 2-3 राउंड में गिनती के बाद काउंटिंग रोक दी गई है. जबकि ये काउंटिंग 6 से 8 राउंड होनी है. पार्टी कार्यकर्ता काउंटिंग पूरी होने से पहले कोई भी काउंटर सेंटर नहीं छोड़ेंगे. हम अभी देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं. अंतिम राउंड की गिनती के बाद हम चुनाव जीतेंगे.'
वहीं जब जी न्यूज संवाददाता आयूष जब टीएमसी के गढ़ भवानीपुर पहुंचे तो वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से बीजेपी की बढ़त पर जश्न मना रहे हैं और जय श्रीराम के नारे लगा रहे हैं. जब वहां मौजूद बीजेपी समर्थकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में आना बहुत जरूरी था. हम लोग हिन्दू हैं हम लोग खुश हैं. हम बीजेपी को लाना चाहते थे और ले आए. अभी सीटें और बढ़ेंगी. बीजेपी समर्थकों ने बताया कि हम लोग डर के नहीं चलते हैं. ये धर्म युद्ध था इसीलिए हम लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं. कार्यकर्ताओं ने बताया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सुवेंदु अधिकारी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | BJP workers raise slogans of 'Jai Shree Ram' outside the residence of West Bengal CM Mamata Banerjee in Kolkata. pic.twitter.com/mkJmm12dVm
— ANI (@ANI) May 4, 2026
पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त भवानीपुर सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है. हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली इस सीट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है. अब तक पांच राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और शुरुआती रुझानों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही हैं. ममता बनर्जी को अब तक 25,942 वोट मिल चुके हैं और वह अपने प्रतिद्वंद्वी सुवेंदु अधिकारी से 16,706 वोटों से आगे चल रही हैं. वहीं, सुवेंदु अधिकारी को फिलहाल 9,236 वोट मिले हैं. हालांकि, नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है. वहां दो राउंड की गिनती के बाद वह टीएमसी उम्मीदवार पबित्र कर से 3,135 वोटों से आगे हैं. नंदीग्राम में सुवेंदु को 15,257 वोट मिले हैं, जबकि पबित्र कर के खाते में 12,122 वोट आए हैं.
यह भी पढ़ेंः1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.