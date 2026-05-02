काउंटिंग के दौरान लाइट जाए तो फौरन दें सूचना और... बूथ एजेंट की क्लास में ममता बोलीं- '2026 में जीतेंगे 226 से ज्यादा सीट'

West Bengal election results 2026 Claims: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 की काउंटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मतगणना से दो दिन पहले दो मई को दावा किया कि 4 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे, तब उनकी पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेगी. ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल के सभी अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि इनमें से अधिकांश ने बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा सीटें दी हैं और ऐसे पूर्वानुमान शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं. ममता बनर्जी ने ये दावा पोलिंग बूथ पर बैठने वाले एजेंट्स से बातचीत के बाद किया.

एक्जिट पोल प्रोपेगेंडा कैंपेन!

ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी कम से कम 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी. टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी से जुड़े लोगों को बीजेपी और उसके सहयोगियों के प्रोपेगेंडा कैंपेन से परेशान होने की जरूरत नहीं है. ममता बनर्जी ने कहा कि एक्जिट पोल शेयर बाजार को प्रभावित करने का हथकंड़ा बन गए हैं.

पिछले एग्जिट पोल की याद दिलाई

ममता बनर्जी ने काउंटिंग एजेंटों से बातचीत में कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि प्रोपेगेंडा करने वाले एक्जिट पोल्स ने 2021 में भी टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी की थी जो झूठी साबित हुई. ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक मुखर्जी ने अपनी पार्टी के सदस्यों को यह निर्देश भी दिया कि वे काउंटिंग सेंटर की स्थिति की नियमित जानकारी नेतृत्व को देते रहें और पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक वहां मौजूद रहें.

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उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी टीएमसी उम्मीदवार की हार 200 से 300 वोटों के अंतर से होती है, तो काउंटिंग एजेंट्स को पुनर्गणना यानी कि रीकाउंटिंग की मांग करनी चाहिए. इसी दौरान अभिषेक मुखर्जी ने कहा, काउंटिंग सेंटर के अंदर किसी भी असामान्य गतिविधि, जैसे 2021 में नंदीग्राम काउंटिंग सेंटर पर अचानक बिजली का गुल होना ऐसी स्थितियों की जानकारी फौरन पार्टी नेतृत्व को दी जानी चाहिए.

गौरतलब है गुरुवार देर शाम कोलकाता के दो काउंटिंग सेंटरों पर स्ट्रॉन्ग रूम का एक वीडियो सामने आने के बाद तनाव बढ़ गया था. तब टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम में पारदर्शिता की कमी है इसलिए ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है. इसके बाद बीजेपी ने टीएमसी के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाए थे.

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