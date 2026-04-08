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Hindi Newsदेशवोटिंग से पहले बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग ने किया दो टूक वाला ट्वीट

वोटिंग से पहले बंगाल में ठन गई! TMC नेता बोले, CEC ने भगा दिया; चुनाव आयोग ने किया 'दो टूक' वाला ट्वीट

पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सियासी माहौल गरम हो गया है. दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हलचल है. करीब 91 लाख वोटरों के नाम काटे जाने को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मिला, तो चुनाव आयोग से ठन गई. दोनों ने खुलेआम प्रतिक्रिया दी. उधर, ममता बनर्जी ने पर्चा भर दिया है.

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:49 PM IST
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ममता बनर्जी ने पर्चा भरा (बाएं), टीएमसी डेलिगेशन मिलने के बाद EC ने तस्वीर शेयर की (दाएं)
ममता बनर्जी ने पर्चा भरा (बाएं), टीएमसी डेलिगेशन मिलने के बाद EC ने तस्वीर शेयर की (दाएं)

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले सत्ताधारी टीएमसी और निर्वाचन आयोग में ही ठन गई है. आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने गया था. मुद्दा वोटर लिस्ट में से करीब 91 लाख लोगों के नाम काटे जाने का था. हालांकि, बाहर निकलकर टीएमसी सांसदों ने आरोप लगाया कि CEC ने उन्हें भगा दिया. हां, डेरेक ओ ब्रायन ने कहा, 'चुनाव आयोग ने कहा कि यहां से निकल जाओ'. ठीक इसी समय चुनाव आयोग के एक्स हैंडल से हिंदी में एक पोस्ट किया गया, जिसकी भाषा ने कई लोगों को चौंका दिया.

उस समय सुबह के साढ़े 10 बज रहे थे. दिल्ली में पत्रकारों से बोलते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 मिनट की मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे क्या कहा. उनके साथ डेलिगेशन में शामिल पार्टी के कई और नेता भी थे. डेरेक ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे कहा- Get Lost. आगे उन्होंने बगल में खड़े साथी सांसद से पूछा कि गेट लॉस्ट का हिंदी क्या होता है. जवाब मिला- निकल जाओ यहां से... उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर में हमसे कहा निकल जाओ, तो हम निकल आए.

फिर बांग्ला में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप

इसके बाद, उन्होंने बांग्लाभाषियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग हमसे इस तरह से बात करता है. और पूरी बात दोहराई. डेरेक ने कहा कि हम संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं और ऐसा व्यवहार किया जाता है.   

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उसी समय चुनाव आयोग का टीएमसी को जवाब

हां, जिस समय आयोग से मिलकर डेरेक पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग को कोस रहे थे, उसी समय भारत के निर्वाचन आयोग के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक चौंकाने वाला ट्वीट आया. इसकी भाषा पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है. कुछ लोगों ने कहा कि यह तो किसी पार्टी का ट्विटर हैंडल लग रहा है. 

दरअसल, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी में चुनाव आयोग ने लिखा, 'चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक- पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव: भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे. इसके साथ तीनों चुनाव आयुक्तों की मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की गई. 

'चुनाव आयुक्त पर चिल्ला पड़े डेरेक'

सूत्रों के हवाले से अलग ही कहानी पता चली है. सूत्रों की मानें तो डेरेक ओ ब्रायन चुनाव आयोग पर चिल्ला पड़े थे. CEC ने उन्हें कुछ भी बोलने से रोका. मुख्य चुनाव आयोग ने डेरेक ओ ब्रायन से अनुरोध किया कि वह आयोग के कक्ष की गरिमा बनाए रखें. चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है. हालांकि, मामला बढ़ गया. 

फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी

उधर, पर्चा भरने के बाद ममता बनर्जी ने एलान किया है कि वह SIR मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी. भवानीपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री ने SIR में काटे गए नामों को लेकर फिर से SC का दरवाजा खटखटाने की बात कही. उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि भवानीपुर ही नहीं, सभी 294 सीटों पर TMC जीत रही है.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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