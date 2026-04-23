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Hindi Newsदेशमुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप, इलाके में तनाव

मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच बवाल: CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप, इलाके में तनाव

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले मुर्शिदाबाद में तब हिंसा का माहौल बन गया, जब वोटिंग से एक दिन पहले की रात को एक सीपीएम कार्यकर्ता पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया और उसकी अंगुली काट दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:23 AM IST
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CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप, इलाके में तनाव (AI-Image)
CPM एजेंट पर हमला, उंगली काटने का आरोप, इलाके में तनाव (AI-Image)

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का पहले चरण की वोटिंग जारी है. इसके पहले मुर्शिदाबाद के डोमकल में चुनाव से ठीक पहले हालात अचानक बिगड़ गए हैं. रायपुर गांव के लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि इस बार वोट डालना आसान नहीं होगा. गांव की गलियों में एक अजीब-सी खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डर साफ महसूस किया जा सकता है. इस तनाव की असली वजह बीती रात की वो घटना बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. आरोप है कि एक सीपीएम एजेंट पर हमला हुआ और हमलावरों ने उसकी उंगली तक काट दी. जैसे ही ये खबर फैली, गांव में सनसनी फैल गई. रातों-रात माहौल पूरी तरह बदल गया.

डोमकल के रायपुर गांव में हालात अचानक उस वक्त बिगड़ गए, जब यह चौंकाने वाली घटना सामने आई. आरोप है कि एक सीपीएम एजेंट पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. बात यहीं तक नहीं रुकी. हमलावरों ने हमला कर उसकी उंगली तक काट दी, जिससे पूरे इलाके में डर और गुस्से का माहौल बन गया. जैसे ही यह खबर फैली, गांव में सनसनी फैल गई. लोग सहम गए और घरों से निकलने में भी हिचकिचाने लगे। रातों-रात पूरे गांव का माहौल बदल गया, जहां पहले चुनाव को लेकर सामान्य चर्चा हो रही थी, वहीं अब हर तरफ डर, असुरक्षा और तनाव की बातें होने लगीं.

सीपीएम कार्यकर्ताओं में भय का माहौल

अब हालत ये है कि लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे. एक दिन बाद सूबे में चुनाव होने हैं और रात में सीपीएम के एक कार्यकर्ता की उंगली काट दी जाए इससे वोटिंग वाले दिन इलाके के लोगों को धमकाने का प्रयास किया गया. अब इस घटना के बाद सूबे में वोटिंग से होने वाले उत्साह की जगह डर ने ले ली है. गांव के कई लोग कह रहे हैं कि अगर यही माहौल रहा, तो खुलकर और निष्पक्ष तरीके से वोट डाल पाना मुश्किल हो जाएगा. सीपीएम के कार्यकर्ताओं में सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता देखने को मिल रही है. उनका कहना है कि जिस वक्त यह घटना हुई, उस समय इलाके में पुलिस का कहीं अता-पता नहीं था, जिससे स्थानीय लोगों के मन में डर और ज्यादा बैठ गया.

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टीएमसी पर वोटर्स को डराने-धमकाने की कोशिश

वहीं दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वह मतदाताओं को डराने-धमकाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, इन आरोपों की अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए तृणमूल से जुड़े बताए जा रहे आमीन मंडल को हिरासत में ले लिया है. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव पसरा हुआ है. स्थानीय लोग डरे हुए हैं और प्रशासन से लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वे बिना किसी दबाव या भय के अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल कर सकें. 

यह भी पढ़ेंः 'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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